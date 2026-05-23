'Samo nemoj da nam umre': Bivši MMA borac među uhićenima za brutalni napad

Jedan od osumnjičenih za brutalni napad na stranog pomorca u Rijeci bivši je MMA borac iz problematične obitelji, doznaju 24sata iz više dobro upućenih izvora. Riječ je o 19-godišnjaku kojeg policija, zajedno s još troje mladih, tereti za pokušaj ubojstva i razbojništvo nad 25-godišnjim državljaninom Sirije.
Podsjetimo, napad se dogodio u noći na 1. veljače u Rijeci. Napadači su, prema policiji, teško pretukli stranog pomorca te mu ukrali mobitel i novac. Slučaj je mjesecima bio bez pomaka jer žrtva nije mogla točno odrediti mjesto napada prije nego što je brod isplovio iz riječke luke, a lokacija nije bila pokrivena videonadzorom.
Preokret se dogodio tek nakon što se u javnosti pojavila snimka brutalnog premlaćivanja koja je šokirala javnost. Zbog uznemirujućeg sadržaja većina medija nije je objavila. Na snimci se vidi kako dvojica maskiranih mladića ruše muškarca na tlo, udaraju ga rukama i nogama te skaču po njemu dok nepomično leži. U pozadini se čuju ženski glasovi, a jedna djevojka navodno se tijekom napada smijala. U jednom trenutku jedan od napadača govori: “Samo nemoj da nam umre”.
Policija je potom privela dvojicu mladića od 18 i 19 godina te dvije 18-godišnjakinje. Mladiće sumnjiče za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok djevojke terete za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo.
Kako doznaju 24sata, jedan od privedenih ranije je trenirao MMA u više klubova. Njegovi bivši treneri zgroženi su brutalnošću napada i tvrde da je riječ o mladiću koji je od djetinjstva imao ozbiljnih problema u ponašanju. Navode i kako je dolazio iz problematične obitelji te da je njegova majka svojedobno tražila pomoć jer sama nije mogla izaći na kraj s njim. Nedavno je, prema informacijama iz više izvora, izašao iz vojske.
“Od problematične djece većinu uspijemo izvući na pravi put, ali za neke sustav zakaže još u djetinjstvu”, ispričali su njegovi bivši treneri, dodajući da je tijekom treninga morao poštovati stroga pravila ponašanja.
Tijekom pretrage stana kod 19-godišnjaka policija je pronašla i zabranjeno oružje iz A kategorije.
Slučaj su osudili i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te riječka gradonačelnica Iva Rinčić, koja je poručila da “takvo divljaštvo ne smije biti lice Rijeke”.