'Samo nemoj da nam umre': Bivši MMA borac među uhićenima za brutalni napad

Preokret se dogodio tek nakon š to se u javnosti pojavila snimka brutalnog premlaćivanja koja je šokirala javnost . Zbog uznemirujućeg sadržaja većina medija nije je objavila. Na snimci se vidi kako dvojica maskiranih mladića ruše muškarca na tlo, udaraju ga rukama i nogama te skaču po njemu dok nepomično leži. U pozadini se čuju ženski glasovi, a jedna djevojka navodno se tijekom napada smijala. U jednom trenutku jedan od napadača govori: “Samo nemoj da nam umre”.

Podsjetimo, napad se dogodio u noći na 1. veljače u Rijeci. Napadači su, prema policiji, teško pretukli stranog pomorca te mu ukrali mobitel i novac. Slučaj je mjesecima bio bez pomaka jer žrtva nije mogla točno odrediti mjesto napada prije nego što je brod isplovio iz riječke luke, a lokacija nije bila pokrivena videonadzorom.

Policija je potom privela dvojicu mladića od 18 i 19 godina te dvije 18-godišnjakinje. Mladiće sumnjiče za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok djevojke terete za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo.

Kako doznaju 24sata, jedan od privedenih ranije je trenirao MMA u više klubova. Njegovi bivši treneri zgroženi su brutalnošću napada i tvrde da je riječ o mladiću koji je od djetinjstva imao ozbiljnih problema u ponašanju. Navode i kako je dolazio iz problematične obitelji te da je njegova majka svojedobno tražila pomoć jer sama nije mogla izaći na kraj s njim. Nedavno je, prema informacijama iz više izvora, izašao iz vojske.

“Od problematične djece većinu uspijemo izvući na pravi put, ali za neke sustav zakaže još u djetinjstvu”, ispričali su njegovi bivši treneri, dodajući da je tijekom treninga morao poštovati stroga pravila ponašanja.

Tijekom pretrage stana kod 19-godišnjaka policija je pronašla i zabranjeno oružje iz A kategorije.

Slučaj su osudili i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te riječka gradonačelnica Iva Rinčić, koja je poručila da “takvo divljaštvo ne smije biti lice Rijeke”.