U ČAST GLAZBENOJ LEGENDI

Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti zbog smrti Miše Kovača

M. Šurina

02.11.2026 u 12:07

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Tea Cimas
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Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela odluku da se utorak, 3. studenoga 2026., proglasi Danom nacionalne sućuti povodom smrti legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača. U njegovu čast zastave će biti spuštene na pola koplja, no za razliku od Dana žalosti, planirani koncerti i druge manifestacije neće se morati otkazivati

Hrvatska će u utorak, 3. studenoga, obilježiti Dan nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.

U obrazloženju odluke Vlada je istaknula da je Mišo Kovač svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i jedinstvenim interpretacijama obilježio desetljeća hrvatske glazbene scene.

Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim objektima obuhvaćenima Vladinom odlukom.

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Koja je razlika između Dana sućuti i Dana žalosti?

Za razliku od Dana žalosti, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije najavljenih koncerata, kulturnih i zabavnih manifestacija. Također, ne zahtijeva posebnu prilagodbu radijskog i televizijskog programa kakva se primjenjuje tijekom Dana žalosti.

Mišo Kovač
  • Mišo Kovač
  • Mišo Kovač
  • Mišo Kovač
  • Mišo Kovač
  • Mišo Kovač
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Mišo Kovač Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Riječ je o simboličnom iskazivanju poštovanja prema preminulom glazbeniku čije su pjesme obilježile generacije slušatelja.

Dan nacionalne sućuti proglašen je bio i kada su preminuli Oliver Dragojević i Miroslav Ćiro Blažević.

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