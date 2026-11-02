Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti zbog smrti Miše Kovača

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela odluku da se utorak, 3. studenoga 2026., proglasi Danom nacionalne sućuti povodom smrti legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača. U njegovu čast zastave će biti spuštene na pola koplja, no za razliku od Dana žalosti, planirani koncerti i druge manifestacije neće se morati otkazivati
Hrvatska će u utorak, 3. studenoga, obilježiti Dan nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.
U obrazloženju odluke Vlada je istaknula da je Mišo Kovač svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i jedinstvenim interpretacijama obilježio desetljeća hrvatske glazbene scene.
Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim objektima obuhvaćenima Vladinom odlukom.
Koja je razlika između Dana sućuti i Dana žalosti?
Za razliku od Dana žalosti, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije najavljenih koncerata, kulturnih i zabavnih manifestacija. Također, ne zahtijeva posebnu prilagodbu radijskog i televizijskog programa kakva se primjenjuje tijekom Dana žalosti.
Riječ je o simboličnom iskazivanju poštovanja prema preminulom glazbeniku čije su pjesme obilježile generacije slušatelja.
Dan nacionalne sućuti proglašen je bio i kada su preminuli Oliver Dragojević i Miroslav Ćiro Blažević.