Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti zbog smrti Miše Kovača

Hrvatska će u utorak, 3. studenoga, obilježiti Dan nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.

U obrazloženju odluke Vlada je istaknula da je Mišo Kovač svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i jedinstvenim interpretacijama obilježio desetljeća hrvatske glazbene scene.

Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim objektima obuhvaćenima Vladinom odlukom.