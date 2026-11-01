Uzinić na blagdan Svih svetih citirao stihove pjesme Miše Kovača

"Dobro je pohoditi grobove, ali još je važnije posjetiti svoje starije i nemoćne , pronaći one koji su usamljeni, nazvati nekoga koga smo zaboravili ili s kim smo prekinuli odnose. Jer sutra za to možda može biti kasno, poručio je nadbiskup.

Posebno je upozorio da, uz obilazak grobova i sjećanje na pokojne, ne smijemo zaboraviti one koji su još među nama, piše Fiuman.hr.

Na misnom slavlju u crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na riječkoj Kozali, u nedjelju 1. studenoga, Uzinić je poručio kako svetost nije rezervirana za iznimne ljude, nego se ostvaruje u svakodnevnom životu – kroz odnose s obitelji, prijateljima, susjedima i svima kojima je potrebna pomoć.

Govoreći o svetosti, istaknuo je da se ona ne mjeri savršenošću, nego ljubavlju prema drugima. Pozvao je vjernike na milosrđe, praštanje i izgradnju mira te upozorio na licemjerje, mržnju i predrasude. Osvrnuo se i na društvene podjele, naglasivši kako je pravo na prosvjed i borbu protiv nepravde neupitno, ali da nasilje i mržnja ne mogu donijeti dobro.

Mišina pjesma kao poruka o dobroti

Na kraju propovijedi Uzinić se prisjetio Miše Kovača, koji je preminuo dan ranije. Ispričao je kako je tijekom putovanja iz Dalmacije prema Rijeci slušao njegove pjesme, a posebno ga je dirnula "Budi čovjek dobre volje" iz 1999. godine.

Upravo je u toj pjesmi prepoznao sažetak svoje poruke vjernicima – da dobrotu, ljubav i pomirenje ne treba odgađati, nego ih živjeti svakoga dana.

"Nekako mi se čini da ta pjesma u sebi sažima put svetosti koji se živi danas, a ne sutra. Jer sutra može biti kasno. A sažima ga u jednoj riječi – dobrota", rekao je Uzinić, nakon čega je pročitao stihove Mišine pjesme.

"Neka Gospodin pokojnom Mati Miši Kovaču podari ono najbolje – zajedništvo svetih. Ali neka i nama podari život koji će nas voditi prema tom cilju. Jer taj je cilj i za sve nas ono najbolje", zaključio je nadbiskup.