Vlada poklonila 10 posto Hajduka Gradu Splitu

Potpisivanjem ugovora postalo je i službeno: Država je na Grad Split prenijela 9,82 posto dionica Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, koje je punih deset godina držala u portfelju Državne agencije za banke (DAB) i Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Zajedno s time, na Split je bez naknade preneseno potraživanje od 2,28 milijuna kuna, koje se s kamatama popelo na gotovo pet milijuna kuna. Grad Split tako je povećao udjel svog vlasništva u Hajduku s 56,1 na 65,9 posto

Dionice splitskog kluba zaostale su u državnom vlasništvu još iz procesa preoblikovanja iz udruge u sportsko dioničko društvo 2009. godine. Premda je jedno vrijeme bila drugi najveći dioničar, država nikada nije poslala svoje predstavnike čak ni na godišnju skupštinu Hajduka. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara potkraj prošle godine s premijerom Andrejom Plenkovićem dogovorio je da se dionice prepišu Gradu Splitu, pa je Vlada nedavno donijela i službenu odluku.

Dugovanje od 2,28 milijuna kuna ima svoju posebnu priču: nastalo je u vakuumu između odluke o preoblikovanju i pretvaranju starih dugova u dionice te same provedbe tog procesa. Odnosi se na kamate koje su nastale u tom periodu, o kojima očito nitko tada nije vodio računa, pa se od 2010. godine do danas iznos udvostručio. Nakon što je Hajduk nedavno u potpunosti otplatio kredit za koji je jamčio Grad Split, ovih pet milijuna kuna i još otprilike toliko na osnovi zaostale komunalne naknade predstavljaju posljednje veće obveze kluba koji se od 2013. godine do danas uspio spasiti od bankrota i vratiti više od 100 milijuna kuna starih dugovanja.