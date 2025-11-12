Šuška se da britanskom premijeru prijeti smjena, napokon se oglasio

Zastupnicima je poručio da je "svaki napad na članove njegovog kabineta potpuno neprihvatljiv".

Starmer je aludirao na brifing "svojih saveznika" u kojem su rekli da će se premijer boriti protiv svakog izazova njegovom vodstvu, a Streeting i ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood imenovane su kao mogući kandidati za njegovu zamjenu.

Nakon što je brifing za odabrane medije kasno u utorak pokrenuo pitanja o autoritetu premijera, Starmer , čiji je rejting od pobjede na izborima u srpnju 2024. značajno pao, je izašao pred parlamentarne zastupnike kako bi pokušao ispraviti stvari, rekavši da "nikada nije odobravao napade" na svoje ministre.

"Nikada nisam odobrio napade na članove kabineta. Imenovao sam ih na njihove dužnosti jer su najbolji ljudi za obavljanje svojih poslova (...) Ovo je ujedinjeni tim i zajedno radimo na ispunjenju zadaća", rekao je Starmer.

Njegov politički glasnogovornik opisao je brifing i rezultirajuća izvješća kao "frustrirajuće odvraćanje pažnje od posla koji vlada obavlja".

Ranije danas je Streeting bio prisiljen demantirati da planira svrgnuti Keira Starmera, nakon što su neimenovani saveznici premijera obavijestili medije da strahuju da bi krajem studenoga, nakon glasanja o proračunu 26. studenoga, moglo doći do pokušaja smjene na čelu vlade.

"Kategorički tvrdim da je taj brifing neistinit", rekao je Streeting za BBC Radio.

"Neću zahtijevati ostavku premijera", rekao je Streeting poslije za Sky News. "Podržavam premijera. Činim to otkad je izabran za vođu Laburističke stranke", dodao je ministar zdravstva.

Vrlo je teško smijeniti vođu laburista jer bi svaki pokušaj zahtijevao podršku 20 posto zastupnika te stranke u parlamentu, što otprilike znači da bi njih otprilike 80 trebalo podržati alternativnog kandidata.

Starmer je s Laburističkom strankom 2024. godine ostvario jednu od najvećih izbornih pobjeda u britanskoj povijesti, ali samo 16 mjeseci kasnije, stranka posustaje u anketama i spremna je prekršiti jedno od svojih glavnih izbornih obećanja i povećati porez na dohodak prvi put od 1970-ih.

Cijene britanskih državnih obveznica pale su u srijedu i podbacile u odnosu na američke i njemačke obveznice, što potencijalno ukazuje na zabrinutost investitora zbog Starmerovih izgleda da zadrži funkciju premijera.

Tržišni stratezi rekli su da su investitori zabrinuti da bi, ako Starmer više ne bude premijer, to moglo dovesti do preuzimanja vlasti od strane još ljevije orijentiranog kandidata i povećanja državnog zaduživanja.

Ankete pokazuju da je Starmer jedan od najnepopularnijih premijera svih vremena, a njegova stranka već mjesecima zaostaje za populističkom strankom Reform UK Nigela Faragea.

Laburistička stranka lijevog centra sada se priprema za raspravu o proračunu 26. studenog, a ministrica financija Rachel Reeves sugerira da će morati povećati poreze kako bi popunila fiskalnu rupu, godinu dana nakon što je povećala namete za čak 40 milijardi funti (53,7 milijardi dolara).