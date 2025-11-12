incident u centru zagreba

Vlada osudila napad na novinarsku ekipu N1: 'Trebaju biti slobodni u svom radu'

12.11.2025 u 20:21

Andrej Plenković
Andrej Plenković
Vlada RH osudila je napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska, koje je u srijedu popodne verbalno i fizički napao muškarac na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, naglasivši kako 'medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodno u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena'

"Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin. Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena", objavila je Vlada RH na društvenoj platformi X.

Zagrebačka policija priopćila je ranije večeras da je privela muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

"Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

