Marijana Puljak nova predsjednica stranke Centar: 'Građani su umorni od 'nabrijavanja' razdora'

Marijana Puljak je bila jedini kandidat za predsjednicu Centra i izabrana je većinom glasova od 30 nazočnih izaslanika, izvijestili su iz Centra. Novoizabrana predsjednica Centra Marijana Puljak na toj je dužnosti naslijedila dosadašnjeg stranačkog predsjednika i bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka .

"Hrvatska se danas više nego ikad svjesno dijeli kako bi se prekrili stvarni problemi. Centar ne vjeruje u politiku koja se temelji na stvaranju sukoba, ideološkim bitkama i umjetnim podjelama", rekla je Puljak po izboru za predsjednicu stranke. Istaknula je i da će se Centar zauzimati za jednakost, jake institucije i državu koja služi građanima, a ne interesnim skupinama.

„Građani su umorni od 'nabrijavanja' razdora koji ne vode nikamo i od javnih rasprava koje služe isključivo tome da se izbjegne odgovornost", kazala je. Po njenim riječima, Centar će se usredotočiti na rješenja koja građanima mogu ponuditi bolju kvalitetu života i poštovanje njihovog rada i znanja.

Naglasila je da Hrvatska treba ići u smjeru stvaranja razumnog, poštenog i uključivog društva, bez obzira na sve nametnute prepreke.

Potpredsjednik stranke ostaje riječki gradski vijećnik Marin Račić, dok je za političkog tajnika stranke Centar izabran splitski vijećnik Igor Skoko, izvijestili su iz Centra.