Tko ulazi u Nadzorni odbor Croatia Airlinesa? Vlada objavila prijedloge, među njima Mateša

Skupštini Hrvatske Lutrije Vlada je predložila izbor Hrvoja Šimovića, Darije Radovanić i Ante Đapića za članove Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, zbog isteka mandata, te imenovani novi članovi i zamjenici članova tog Nacionalnog odbora kao predstavnici nadležnih ministarstava i tijela državne uprave, predstavnika organizatora volontiranja ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Razriješeni su članovi - Marija Pletikosa, Ana Ugrina, Ines Loknar-Mijatović, Ines Katić, Mira Križanović, Vedran Soldo, Maja Rauch, Tomislav Marević, Adela Čujko, Matija Blaće, Ivana Zadražil Vorberger, Jelena Kamenko Mayer, Gordana Šimunković, Sanja Barišić, Jasenka Borovčak, Violeta Vidaček-Hainš, Nikolina Bertol, Daniela Bukvić, Ivana Rumenović Novinić, Sonja Pokupec Salković, i Marija Prekupec, te zamjenici članova - Katica Lažeta, Anita Prša, Katarina Coha, Iva Marija Ilić, Ana-Maria Pavić, Tanja Erceg, Emina Grd, Branimir Maretić, Ozren Pavlović Bolf, Nikolina Petrac, Danijela Stiplošek, Marta Hauser, CaterinaRende Dominis, Marina Žilić, Sandra Lovrenčić, Ana Đurkan, Davor Zeko, Hrvoje Kovač i Ksenija Krivec Jurak.

Novoimenovani članovi Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva su - Marija Pletikosa, Ana Ugrina, Milena Čalić-Jelić, Iva Marija Ilić, Mira Križanović, Tanja Erceg, Valentina Cesar, Branimir Maretić, Adela Čujko, Matija Blaće, Jelena Kamenko Mayer, Jasenka Borovčak, Nikolina Bertol, Mejrema Lujinović, Ivana Zadražil Vorberger, Violeta Vidaček-Hainš, Boris Vujnović, Gordana Šimunković, Anita Zeko, ​Sonja Pokupec Salković i Marija Prekupec, dok su novoimenovani zamjenici članova istog Nacionalnog odbora - Ivana Ružman, Anita Prša, Jelena Dokša, Petra Vuković, Ana-Maria Pavić, Vedran Soldo, Lana Budrovac, Edo Kadić, Martina Vuletić, Danijela Bočvarov, Marta Hauser, Marina Žilić, Sandra Plečko, Davor Zeko, Zrinka Trusić, Sandra Lovrenčić, Matea Jakolić, DoroteaKnezović, mr.sc. Edita Maretić Dimlić, Nives KopajtichŠkrlec i Ksenija Krivec Jurak.

Državnom službeniku Anti Mihaljeviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog inspektora Inspektorata sigurnosti cestovnog prometa i cesta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, do imenovanja glavnog inspektora Inspektorata, a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Nives Zvonarić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih ​industrija u Ministarstvu kulture i medija, s danom 23. lipnja 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.