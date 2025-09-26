Vlada kadrovirala iza zatvorenih vrata: Ministarstvo gospodarstva dobilo novog državnog tajnika

Razriješena je dosadašnja članica Statističkog savjeta Republike Hrvatske Ivana Šuman, a novom članicom imenovana je Martina Levačić, kao predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata , Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr.sc. Nikice Barića te dr.sc. Davora Marijana, zbog isteka mandata s danom 7. listopada 2025. Donesen je i Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća, Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr.sc. Nikice Barića i dr.sc. Davora Marijana. Oba prijedloga upućena su u Hrvatski sabor na donošenje.

Vlada je, između ostalog, imenovala Ivana Rakociju za državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje dr.sc. Hrvoja Šimovića, Hrvoja Milića i mr.sc. Marina Zovka članovima Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Dr.sc. Davor Božinović imenovan je predsjednikom, Vladimir Bilek zamjenikom predsjednika, a Armin Hodžić, Robert Jankovics, Dragana Jeckov, Veljko Kajtazi, dr.sc. Milorad Pupovac, dr.sc. Furio Radin, Anja Šimpraga, dr.sc. Nina Obuljen Koržinek, Branko Bačić, Marin Piletić, Nataša Mikuš Žigman, Tonči Glavina, mr.sc. Marija Vučković, dr.sc. Irena Hrstić, dr.sc. Radovan Fuchs, Alen Tahiri, Dražena Vrselja, Dario Tišov, Margareta Mađerić, Kristina Bilić, Josip Pavić, mr.sc. Tanja Radić Lakoš, Tomislav Dulibić, dr.sc. Iva Ivanković i mr.sc. Klaudija Kregar Orešković članovima Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. izbor Bariše Kusića, Mirjane Čagalj i Ante Parata za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnim službenicima u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Valentini Buljubašić i Hrvoju Ćosiću, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne poslove u obnovi te ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i imovinu oduzetu u kaznenim postupcima, s danom 4. listopada 2025., do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. imenovanje Alena Gereka predsjednikom Uprave toga društva, do imenovanje predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. izbor Snježane Lončar, mr.sc. Lidije Soldo Stanarević i Jadranke Leško za članice Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

