Rošada iza zatvorenih vrata: Vlada razriješila Erlića još jedne dužnosti

Državnom službeniku Mariju Stipetiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za za klimatsku tranziciju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 27. rujna 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. izbor Marina Bulata, Helge Svirčić, Vesne Žutak i Lidije Soldo Stanarević za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova, najduže šest mjeseci.