Rošada iza zatvorenih vrata: Vlada razriješila Erlića još jedne dužnosti

I.V./Hina

16.09.2025 u 17:46

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice razriješila dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) Šimu Erlića te novom članicom imenovala ministricu regionalnoga razvoja i fondova EU Natašu Mikuš Žigman

Državnom službeniku Mariju Stipetiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za za klimatsku tranziciju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 27. rujna 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. izbor Marina Bulata, Helge Svirčić, Vesne Žutak i Lidije Soldo Stanarević za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova, najduže šest mjeseci.

