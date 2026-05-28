Razbijena mafijaška mreža: Među uhićenima i hrvatski trgovac oružjem

Organizirana kriminalna skupina se tereti da je prošvercala stotine kilograma kokaina. Uhićene su 23 osobe, uključujući i osobu iz Hrvatske, a vođa grupe je koordinirao njihove akcije iz zatvora
S koordinacijom Eurojusta, talijanske i hrvatske vlasti razbile su organiziranu kriminalnu skupinu na području Salerna u Italiji, a koji su trgovali drogom, oružjem te krijumčarili migrante. U akcijama u Italiji i Hrvatskoj, pritvoreno je 23 osumnjičenih, od čega je njih 19 trenutačno u istražnom zatvoru, dok su ostali u kućnom pritvoru. Među osumnjičenima je i hrvatski trgovac oružjem za kojim je Eurojust raspisao europski uhidbeni nalog.
Kako je priopćio Uskok, trgovanje drogom u Sarnu i Scafatiji bila je glavna aktivnost skupine te ih se sumnjiči da su prokrijumčarili stotine kilograma kokaina. Zanimljivo, skupinom je upravljao pojedinac koji je na odsluženju zatvorske kazne, ali je i iza rešetaka davao upute.
Konkretno, naređivao je nasilne akcije radi naplate dugova ili rješavanja sporova te je navodio od kojih poduzetnika iznuđivati novac.
Propala prodaja oružja
Uhićenja su krenula nakon što su vlasti identificirali osumnjičenika koji je opskrbljivao kriminalnu skupinu oružjem te je članovima kupio nekoliko komada oružja pa čak i kalašnjikove AK-47.
U ranijim akcijama je presretnuto oružje koje je prevozilo oružje iz Hrvatske u Italiju gdje je uz uhićenje odgovorne osobe došlo i do zapljene oružja, ali i pripadajućeg streljiva. Uskok navodi i da su članovi zločinačkog udruženja radi krijumčarenja migranata izrađivali lažne ugovore o radu na temelju kojih je podneseno više od 1000, kasnije odobrenih, zahtjeva za izdavanje radnih dozvola.
Inače, vođa grupe koji je upravljao iz zatvora je čak naredio nasilni napad na drugog pritvorenika. Cilj je bio prisiliti žrtvu na dijeljenje ćelije s jednim od osumnjičenika kako bi ovaj mogao koristiti pritvorenikov mobitel u usmjeravanju skupine.