Razbijena mafijaška mreža: Među uhićenima i hrvatski trgovac oružjem

S koordinacijom Eurojusta, talijanske i hrvatske vlasti razbile su organiziranu kriminalnu skupinu na području Salerna u Italiji, a koji su trgovali drogom, oružjem te krijumčarili migrante. U akcijama u Italiji i Hrvatskoj, pritvoreno je 23 osumnjičenih, od čega je njih 19 trenutačno u istražnom zatvoru, dok su ostali u kućnom pritvoru. Među osumnjičenima je i hrvatski trgovac oružjem za kojim je Eurojust raspisao europski uhidbeni nalog.

Kako je priopćio Uskok, trgovanje drogom u Sarnu i Scafatiji bila je glavna aktivnost skupine te ih se sumnjiči da su prokrijumčarili stotine kilograma kokaina. Zanimljivo, skupinom je upravljao pojedinac koji je na odsluženju zatvorske kazne, ali je i iza rešetaka davao upute.

Konkretno, naređivao je nasilne akcije radi naplate dugova ili rješavanja sporova te je navodio od kojih poduzetnika iznuđivati novac.