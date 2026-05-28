Kanadski premijer želi da SAD ponovno postane velik: 'Jaka Kanada će pomoći'

Carney je rekao da će, "iako se svijet raspada dok SAD transformira svoje komercijalne odnose", bliska suradnja s Kanadom ojačati obje zemlje.

Usred tekućeg trgovinskog rata sa SAD-om, Carney je obećao udvostručiti kanadski izvoz na druga tržišta u sljedećem desetljeću te je prošle godine potpisao više od 20 ekonomskih i sigurnosnih sporazuma.

Nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će pripojiti Kanadu kao 51. državu, Carney je opisao kanadske veze sa SAD-om kao "slabosti koje treba ispraviti".

Rekao je da su Sjedinjene Države iz temelja promijenile svoj pristup trgovini, podižući carine na razine posljednji put viđene tijekom Velike depresije.