Vlada APN-u dala zemljište u Resniku: Gradit će se čak 240 stanova

Ugovorom o prijenosu u vlasništvo obvezat će se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama da predmetnu nekretninu privede svrsi u roku od četiri godine od dana sklapanja ugovora.

Vlada je izmijenila Uredbu o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, kojima se omogućuje podnošenje zahtjeva za otkup nakon pet godina prebivanja u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu i nakon 10 godina prebivanja u stambenim jedinicama koje su izgrađene sredstvima iz EU fondova. Produžuje se i rok zabilježbe zabrane otuđenja od pet godina od sklapanja ugovora o prodaji, koji je do sada bio tri godine.

Kako navode iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, sredstva od prodaje stambenih jedinica na potpomognutim područjima su njihov prihod.

Izmijenjena je i uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje, kojima se uvode dva nova modela stambenog zbrinjavanja, pa ih je tako sada ukupno sedam. Novi modeli odnose se na prodaju neuseljivog stana te na darovanje građevinskog materijala za popravak stana i krovišta u zadnjoj etaži ili u potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Povećani su kriteriji za podnositelje koji su osobe s invaliditetom ili imaju članove kućanstva s invaliditetom, za samohrane roditelje, a uveden je i novi kriterij koji se odnosi na zaposlene u Oružanim snagama RH, MUP-u, pravosudnoj policiji te profesionalne vatrogasce.

Kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima

Vlada je donijela program kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2026. godinu. Cilj programa je poljoprivrednicima u područjima koja su do 2023. godine bila u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, a taj su status izgubile, osigurati kompenzacijsko plaćanje u 2026. godini radi nadoknade gubitka dohotka.

Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili OPG-ova koji ispunjavaju tri uvjeta – da su u 2022. ostvarili potporu kroz bivšu mjeru, da su za iste površine podnijeli zahtjev za potpore u 2025. te da su imali status aktivnog poljoprivrednika u prošloj godini.

Potpora se dodjeljuje po hektaru poljoprivredne površine. Sredstva u iznosu od 1,806.289 eura osigurana su u državnom proračunu za 2026. godinu, a visina odobrene potpore ne može biti manja od 100 niti veća od 20.000 eura. Potpora će se isplatiti do kraja godine, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Preraspodjela 10 milijuna eura za sanaciju štete od potresa

Na sjednici je donesena odluka i o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu za 2026. godinu radi osiguranja sredstava za sanaciju štete od potresa na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Sredstva u iznosu 10 milijuna eura preraspodjeljuju se s pozicije Ministarstva graditeljstva u svrhu pravovremenog izvršavanja ugovorenih obaveza.

Vlada je, također, dala suglasnost za sufinanciranje troškova organizacije međunarodnih biciklističkih utrka CRO Race u 2026., 2027. i 2028. godini u iznosu 2,7 milijuna eura.