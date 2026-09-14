Penava i Bulj pred MIP-om: Jedan zbog koalicije s Plenkovićem, drugi zbog Pripuza i izjave o 'mafiji'

Blažanović je u Sabor ušla kao zamjenica bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu, a nakon ostavke na zastupničku dužnost, na njezino bi mjesto, također kao zamjenica zastupnika, trebala doći Vrhovski. Prema neslužbenim informacijama, navodno je riječ o dogovoru unutar HDZ-a o zamjeni na polovini mandata.

Premda nije na objavljenom dnevnom redu sutrašnje sjednice MIP-a, jer je zahtjev stigao naknadno, očekuje se da će predsjednik tog radnog tijela Robert Jankovics dopuniti dnevni red s točkom aktiviranja zastupničkog mandata SDP-ova Marka Kričke koji je donedavno obnašao dužnost glavnog tajnika SDP-a.

To znači da će saborske klupe napustiti Ivana Ribarić Majanović koja je u Saboru bila kao zamjena Kričke. U SDP-u navode da Krička nije smijenjen s dužnosti glavnog tajnika stranke nego da u Sabor dolazi sa zaduženjem da kao jedan od potpredsjednika Kluba SDP-a koordinira terenski rad zastupnika koji bi trebali stranačke politike predstavljati građanima.

Pred MIP-om će se naći i zahtjevi za skidanje imuniteta DP-ovu Ivanu Penavi i Mostovu Miri Bulju.

Protiv Penave, odnosno, Domovinskog pokreta, kaznenu prijavu je podnio Josip Juretić zbog trgovanja utjecajem, i to zato što je najprije podnio kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, a zatim ušao s njim u koaliciju. Tu je prijavu DORH već odbacio jer to nije trgovanje utjecajem pa je Juretić odlučio nastaviti s tom kaznenom prijavom, no, prije toga mu je potrebno odobrenje Sabora za pokretanje kaznenog postupka zbog čega će MIP o tome u utorak raspravljati.

Bulja je, pak, tužio Petar Pripuz za klevetu jer je u srpnju u Splitu rekao da je 'odvajanje otpada čista mafija Pripuza i sličnih'.

MIP, u pravilu, zastupnicima ne skida imunitet kada je riječ o privatnim tužbama, dok u slučajevima kada DORH to zatraži daje odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka.

Odluke MIP-a mora potvrditi Hrvatski sabor.