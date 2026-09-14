Poznata imena Plenkovićeva Znanstvenog savjeta: Evo tko će analizirati izvještaje o otpadu

Vlada je osnovala Znanstveni savjet koji će pružati stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Savjet će razmatrati zdravstvene, okolišne, tehnološke i druge aspekte sanacije te Vladi davati stručna mišljenja i savjete.
Osnivanje Znanstvenog savjeta dio je aktivnosti Vlade vezanih uz sanaciju nezakonito odloženog otpada na području Gospića.
Riječ je o multidisciplinarnom tijelu koje bi problem trebalo sagledavati iz više različitih područja – od mogućih posljedica za zdravlje ljudi i okoliš do tehnoloških pitanja vezanih uz samu sanaciju.
Lakušić predsjednik, Capak zamjenik
Za predsjednika Znanstvenog savjeta imenovan je Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dok će njegov zamjenik biti Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Time su u tijelu zastupljena područja javnog zdravstva, medicine, kemijskog inženjerstva, građevinarstva, geologije i agronomije.
Savjet može sazvati i Plenković
Sjednice će u pravilu sazivati i njima predsjedati Lakušić, a u njegovoj odsutnosti Capak. Međutim, sjednicu Znanstvenog savjeta moći će sazvati i premijer Andrej Plenković.
U tom slučaju na sastanku mogu sudjelovati članovi Vlade, predstavnici nadležnih državnih tijela i drugih institucija te dodatni znanstvenici i stručnjaci. Takvom sjednicom predsjedat će premijer. Savjet neće imati unaprijed određeni ritam održavanja sjednica, nego će se sastajati prema potrebi.
Administrativne i tehničke poslove obavljat će Ured predsjednika Vlade.