Poznata imena Plenkovićeva Znanstvenog savjeta: Evo tko će analizirati izvještaje o otpadu

Riječ je o multidisciplinarnom tijelu koje bi problem trebalo sagledavati iz više različitih područja – od mogućih posljedica za zdravlje ljudi i okoliš do tehnoloških pitanja vezanih uz samu sanaciju.

Osnivanje Znanstvenog savjeta dio je aktivnosti Vlade vezanih uz sanaciju nezakonito odloženog otpada na području Gospića.

Za predsjednika Znanstvenog savjeta imenovan je Stjepan Lakušić , rektor Sveučilišta u Zagrebu, dok će njegov zamjenik biti Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Time su u tijelu zastupljena područja javnog zdravstva, medicine, kemijskog inženjerstva, građevinarstva, geologije i agronomije.

Savjet može sazvati i Plenković

Sjednice će u pravilu sazivati i njima predsjedati Lakušić, a u njegovoj odsutnosti Capak. Međutim, sjednicu Znanstvenog savjeta moći će sazvati i premijer Andrej Plenković.

U tom slučaju na sastanku mogu sudjelovati članovi Vlade, predstavnici nadležnih državnih tijela i drugih institucija te dodatni znanstvenici i stručnjaci. Takvom sjednicom predsjedat će premijer. Savjet neće imati unaprijed određeni ritam održavanja sjednica, nego će se sastajati prema potrebi.

Administrativne i tehničke poslove obavljat će Ured predsjednika Vlade.