stručni pogled

Poznata imena Plenkovićeva Znanstvenog savjeta: Evo tko će analizirati izvještaje o otpadu

M. Šurina

14.09.2026 u 14:19

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
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Vlada je osnovala Znanstveni savjet koji će pružati stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Savjet će razmatrati zdravstvene, okolišne, tehnološke i druge aspekte sanacije te Vladi davati stručna mišljenja i savjete.

Osnivanje Znanstvenog savjeta dio je aktivnosti Vlade vezanih uz sanaciju nezakonito odloženog otpada na području Gospića.

Riječ je o multidisciplinarnom tijelu koje bi problem trebalo sagledavati iz više različitih područja – od mogućih posljedica za zdravlje ljudi i okoliš do tehnoloških pitanja vezanih uz samu sanaciju.

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Lakušić predsjednik, Capak zamjenik

Za predsjednika Znanstvenog savjeta imenovan je Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dok će njegov zamjenik biti Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Otpad u Gospiću
Znanstveni savjet Vlade: tko analizira nalaze
Sedam stručnjaka iz šest područja: javno zdravstvo, medicina, kemijsko inženjerstvo, građevinarstvo, geologija i agronomija.
Predsjednik
Stjepan Lakušić
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
Zamjenik predsjednika
Krunoslav Capak
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Članovi Savjeta
Ante Jukić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Kemijsko inženjerstvo
Dražen Vouk
Građevinski fakultet
Građevinarstvo
Jelena Parlov
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Geologija
Ivica Kisić
Agronomski fakultet
Agronomija
Iskra Aleksandra Nola
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
Medicina

Time su u tijelu zastupljena područja javnog zdravstva, medicine, kemijskog inženjerstva, građevinarstva, geologije i agronomije.

Stjepan Lakušić
Stjepan Lakušić Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Savjet može sazvati i Plenković

Sjednice će u pravilu sazivati i njima predsjedati Lakušić, a u njegovoj odsutnosti Capak. Međutim, sjednicu Znanstvenog savjeta moći će sazvati i premijer Andrej Plenković.

U tom slučaju na sastanku mogu sudjelovati članovi Vlade, predstavnici nadležnih državnih tijela i drugih institucija te dodatni znanstvenici i stručnjaci. Takvom sjednicom predsjedat će premijer. Savjet neće imati unaprijed određeni ritam održavanja sjednica, nego će se sastajati prema potrebi.

Administrativne i tehničke poslove obavljat će Ured predsjednika Vlade.

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