Županija o ilegalnom otpadu u Otoku: 'Mjerodavne službe pravodobno su reagirale'

Dodaje se kako je na mjesto događaja izašao inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata Republike Hrvatsk e, koji je obavio očevid s uvidom u dokumentaciju te odredio zabranu odvoza otpada s lokacije zbog povrata u zemlju pošiljatelja.

"Obilazak lokacije obavljen je 28. kolovoza te je zatečeno oko 100 jumbo vreća, pojedinačne težine približno 500 kilograma , ispunjenih usitnjenom materijom koja je izgledom nalikovala usitnjenom plastičnom i tekstilnom otpadu. U zatvorenim prostorijama bivšeg skladišta na istoj lokaciji zatečeno je i najmanje 25 jumbo vreća ispunjenih materijom prethodno opisanog sadržaja", navodi u priopćenju župan Ivan Bosančić .

Osim postupanja iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, naloženo je i postupanje te procesuiranje u nadležnosti komunalnog redara Grada Otoka.

Također se navodi kako je početkom rujna državni inspektor zaštite okoliša Područnog ureda Osijek podnio Općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima kaznenu prijavu protiv vlasnika tvrtke iz Umaga, inače državljanina Republike Slovenije, zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela „Ugrožavanje okoliša otpadom“, a vezano uz dopremanje i skladištenje nezakonite pošiljke neopasnog otpada ukupne količine 105.980 kilograma.

"Želimo i na ovaj način izvijestiti javnost kako su sve mjerodavne službe pravodobno reagirale te da smo upoznati sa svim dosad poduzetim koracima u vezi s ovim slučajem. U interesu javnosti i dalje ćemo pravodobno izvještavati građane o svim novim okolnostima i daljnjem postupanju mjerodavnih službi", ističe se u priopćenju.

Bosančić je pozvao građane da eventualne slične nepravilnosti prijave jedinici lokalne i područne samouprave ili policiji.