Zagrebački SDP-ovci biraju Bernardićevog nasljednika, hoće li pobjedu odnijeti 'njegov čovjek'?

Oko 2.500 članova SDP-a Zagreb birat će danas novog šefa gradske organizacije, nasljednika Davora Bernardića. U igri je pet kandidata, no pretpostavlja se da će zagrebački SDP-ovci idući vikend ipak u drugi krug

Više od godinu i pol nakon što je Davor Bernardić izabran za predsjednika SDP-a i napustio mjesto šefa zagrebačkog ogranka, SDP-ovci u metropoli birat će novog predsjednika.

Iako SDP u Zagrebu ima 5.500 članova, pravo glasa ima njih samo 2.500 i to zbog odluke Glavnog odbora da izborima mogu pristupiti članovi koji su svoja dugovanja za članarinu podmirili do dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Glasanje će se provoditi u 17 mjesnih odbora, od 9 do 18 sati, a prvi rezultati se očekuju oko 19 sati.

U utrku je ušlo pet kandidata - Gordan Maras, Alen Čičak, Denis Hrestak, Aleksandra Kolarić i Rade Nesvanulica.