Više od pola primalja pozvalo bi se na prigovor savjesti, treba li o tome pitati prije zapošljavanja?

Iako se najčešće govori o prizivu savjesti ginekologa koji odbijaju raditi pobačaje, na priziv savjesti pozivaju se i primalje, koje uglavnom odbijaju sudjelovati u postupcima prekida trudnoće i medicinski pomognute oplodnje (MPO), u određenoj prenatalnoj dijagnostici te kod uzimanja matičnih stanica i cijepljenja, pa u Hrvatskoj komori primalja (HKP) smatraju da bi to pravo trebalo precizno urediti zakonom

Prema anketi koju je proveo HKP, od oko 1700 primalja u hrvatskim rodilištima na priziv savjesti dosad se pozvalo njih 13,5 posto, no 51 posto navodi kako bi koristile to zakonsko pravo kada bi bile sigurne da to neće imati negativne posljedice na njihov radno-pravni status.

Zakon o primaljstvu ne uređuje to pitanje

Primalje se na priziv savjesti mogu pozvati na osnovu Zakona o sestrinstvu zato što Zakon o primaljstvu ne uređuje to pitanje, no u strukovnoj komori smatraju da bi u njihovu matičnu zakonu trebalo precizno odrediti u kojim bi slučajevima priziv savjesti bio moguć, kako ne bi dolazilo do zlouporaba i bilo dovedeno u pitanje ženino pravo na zakonom zajamčenu zdravstvenu uslugu.