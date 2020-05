Samo dva dana nakon što je zbog korone u užem sastavu prijatelja proslavio svoj 80. rođendan, legendarni vinar Ivan Enjingi iznenadio je javnost neslužbenom najavom o napuštanju Domovinskog pokreta Miroslava Škore na čijem se predstavljanju pojavio kao jedan od osnivača

'Osnovni razlog za moj izlazak je prijeizborna koalicija koja me je pogodila i na koju sam upozoravao kada sam na prvom skupu rekao da se ne može ići u koaliciju prije izbora, nego ako treba koalirati, to treba napraviti samo poslije izbora. Nisu to prihvatili. Ja sam rekao - ako idete u koaliciju koju ste zamislili, ja odlazim. Rekao sam sretno vam bilo, samo s tom ćete koalicijom dvostruko više izgubiti nego što biste mogli dobiti', rekao je Enjingi.

Dodao je kako koalicija s 'propalim političarima', ne daje nadu u promjene. Zatim je objasnio na koga to točno misli.

'Pa zna se, Zekanović, Hasanbegović, Markićka i da ih ne nabrajam dalje. Zbog njih sam napustio koaliciju i poželio im sreću. Oni ne mogu dobiti niti 0,2 posto glasova pojedinačno. Još na osnivačkoj skupštini sam rekao da ako su oni sposobni prijeći izborni prag, neka se jave pa ćemo pregovarati. A ne da sada nas ucjenjuju koje mjesto im pripada na kojoj listi, iako iza sebe nemaju nikakvih rezultata nego se uvijek šlepaju u nekoj koaliciji', istaknuo je Enjingi.