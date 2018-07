Vidović i Grčić suprotno o stanju u SDP-u i sankcijama za potpisnike pisma

Komentirajući situaciju u SDP-u nakon pisma 90 uglednih članova, koji su zatražili da Davor Bernardić podnese ostavku na dužnost predsjednika stranke, politički tajnik SDP-a Davorko Vidović smatra kako oni koji su na taj način izašli izvan stranačkog statuta trebaju biti na neki način sankcionirani, dok se saborski zastupnik Branko Grčić protivi sankcijama jer treba sačuvati stranku i zadržati ljude u SDP-u

Smatra kako se svakoga može zamijeniti , ali za to postoje procedure. "U demokraciji ono što je većina izglasala je opće važeće za sve, pa i one koji se s time ne slažu", rekao je.

"Hoće li to biti sankcije tipa da ih se još jednom upozori, kao što je to učinilo Predsjedništvo neki dan, da se kaže da to nije statutarno, politički korektno i da je to štetno za stranku, ili će to biti nešto više ne znam, ali je neprihvatljivo ponašanje koje su javno demonstrirale neke naše kolege difamirajući stranku već 19 mjeseci", kaže Vidović.

Podsjetio je kako se 17 dana nakon izbora Bernardića pisalo da ga treba promijeniti i da je nesposoban, 27 dana nakon izbora pisalo je da je SDP u rasulu i kaosu... "Riječ je o proizvođačima kaosa od prvog dana, radi se o želji dijela ljudi da rezultat izbora u stranci promijene na pomalo nasilan način", zaključio je Vidović.

Grčić: Sankcije nisu prihvatljive

SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić poručio je pak kako sankcije za stranačke drugove nisu prihvatljive jer treba sačuvati jaki SDP.

"Apsolutno ne, treba sačuvati SDP i sve te ljude zadržati u SDP-u. Postoje legalne procedure, ako netko nešto želi neka izvoli i bavi se time. Sve drugo je za mene neprihvatljivo", rekao je Grčić.

"Ja sam napisao svoje pismo i mislim da sam realno rekao kakvo je trenutno stanje - duboka podjela koja za mene osobno nije prihvatljiva. Jasno sam rekao da komunikacijski kanal treba otvoriti, da su meni u stranci važni i Komadina i Obersnel i Hajdaš i Bernardić. Svi su mi važni, sve želim vidjeti u SDP-u i želim jaki SDP", rekao je Grčić.