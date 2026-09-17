VIDEO Ukrajinski dronovi probili se duboko u Rusiju: Napadnuta vojna zračna baza i velika rafinerija

Taj izvor tvrdi da su u napadu pogođeni zrakoplovi i infrastruktura baze , no te informacije zasad nisu neovisno potvrđene.

Prema ukrajinskom Telegram kanalu Exilenova+, dronovi su napali vojnu zračnu bazu Rostov na Donu – ‘Centralni’ u Rostovskoj oblasti.

Požar na području baze registrirao je i NASA-in satelitski sustav FIRMS, koji prati toplinske anomalije i požare. Točan razmjer štete, kao ni broj eventualno oštećenih ili uništenih ruskih zrakoplova, zasad nije poznat.

Na objavljenim snimkama vide se snažne eksplozije na tlu, uključujući velike sekundarne detonacije, dok se na nebu vidi intenzivno djelovanje protuzračne obrane.

Dronovi stigli i do Jaroslavlja

Istodobno je napadnuta rafinerija nafte u ruskom Jaroslavlju. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev potvrdio je da su rafineriju pogodili ukrajinski dronovi te da je objekt oštećen.

Nakon napada izbio je požar, zbog čega su na teren upućene hitne službe i vatrogasci. Jevrajev je naknadno objavio da je požar ugašen.

Ruske vlasti zasad nisu objavile detalje o razmjerima štete niti je poznato hoće li napad utjecati na proizvodnju i rad rafinerije.