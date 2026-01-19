ledeno kupanje

VIDEO Putin postao viralan: Tri puta uronio, brzo se prekrstio, a onda...

I.J.

19.01.2026 u 14:08

Putin se kupa
Putin se kupa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Vladimir Putin i ove je godine, u duhu tradicije, sudjelovao u kupanju u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenja

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio uobičajeni obred.

'Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, važan praznik. Taj obred mnogi poštuju', rekao je Peskov.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama može se vidjeti Putina kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se prekrižio između svakog zaranjanja. Nakon obreda je brzo izašao iz hladne vode.

Tradicionalno kupanje povodom Bogojavljenja odradio je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Za razliku od Putina, Lukašenko nije bio u običnim kupaćim gaćicama, već je u bijeloj dugoj halji ulazio u ledenu vodu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sporno veleposlanstvo

sporno veleposlanstvo

Procurile fotke onog što Kina namjerava, čeka se odluka koja će uzdrmati Europu
dečinska regija

dečinska regija

Pucnjava u Češkoj: U gradskoj vijećnici ubijeno dvoje ljudi, šestero ozlijeđeno
važeće police

važeće police

HZZO poslao obavijest umirovljenicima: Tiče se dopunskog zdravstvenog osiguranja

najpopularnije

Još vijesti