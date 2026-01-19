VIDEO Putin postao viralan: Tri puta uronio, brzo se prekrstio, a onda...

Vladimir Putin i ove je godine, u duhu tradicije, sudjelovao u kupanju u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenja

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio uobičajeni obred. 'Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, važan praznik. Taj obred mnogi poštuju', rekao je Peskov.

Vladimir Putin appeared at Epiphany observances, the Orthodox Christian feast commemorating the baptism of Jesus in the River Jordan.



The custom requires believers to immerse themselves three times in cold water, reflecting the Holy Trinity. pic.twitter.com/o2JgvgQC2h — Russian Market (@runews) January 18, 2026

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama može se vidjeti Putina kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se prekrižio između svakog zaranjanja. Nakon obreda je brzo izašao iz hladne vode.

Belarusian president Lukashenko braves ice water plunge for Epiphany pic.twitter.com/2eRDSP500e — Russian Market (@runews) January 19, 2026