VIDEO Putin postao viralan: Tri puta uronio, brzo se prekrstio, a onda...

Vladimir Putin i ove je godine, u duhu tradicije, sudjelovao u kupanju u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenja
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio uobičajeni obred.
'Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, važan praznik. Taj obred mnogi poštuju', rekao je Peskov.
Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama može se vidjeti Putina kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se prekrižio između svakog zaranjanja. Nakon obreda je brzo izašao iz hladne vode.
Tradicionalno kupanje povodom Bogojavljenja odradio je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Za razliku od Putina, Lukašenko nije bio u običnim kupaćim gaćicama, već je u bijeloj dugoj halji ulazio u ledenu vodu.