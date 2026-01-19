Potvrđen je datum izvanrednog samita EU-a

grenland

Čelnici država članica EU-a okupit će se u četvrtak na izvanrednom samitu kako bi razgovarali o europskom odgovoru na američke prijetnje novim carinama i preuzimanjem Grenlanda.

Sastanak će se održati u Bruxellesu s početkom u 19 sati. Glasnogovornik Komisije Olof Gill rekao je u ponedjeljak da EU nastoji izbjeći eskalaciju, izbjeći nametanje carina, koji nisu dobre ni za koga i koje u konačnici pogađaju samo potrošače, posebno američke.

“Dijalog je bolji od eskalacije. Ponekad, odgovorno i zrelo vodstvo traži suzdržanost”, rekao je Gill, ističući da EU ima na raspolaganju alate kojima može odgovoriti i koje je spreman iskoristiti ako američki predsjednik održi obećanje da će uvesti dodatne carine za osam europskih zemalja, od kojih je šest članica EU-a. Riječ je o zemljama koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.

EU ima pripremljen paket carinskih protumjera na američke carine koji bi mogao pogoditi ukupno 93 milijarde eura vrijednosti američke robe.

Taj je paket suspendiran nakon što je u srpnju postignut trgovinski dogovor između EU-a i SAD-a. Glasnogovornik Gill je rekao da suspenzija istječe 6. veljače, što znači da bi EU uveo carine na cijeli niz američkih proizvoda u vrijednosti 93 milijarde eura već sutradan, 7. veljače, osim u slučaju da Komisija u konzultaciji s državama članicama ne odluči produljiti suspenziju.

