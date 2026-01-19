Potvrđen je datum izvanrednog samita EU-a

Sastanak će se održati u Bruxellesu s početkom u 19 sati. Glasnogovornik Komisije Olof Gill rekao je u ponedjeljak da EU nastoji izbjeći eskalaciju, izbjeći nametanje carina, koji nisu dobre ni za koga i koje u konačnici pogađaju samo potrošače, posebno američke.

“Dijalog je bolji od eskalacije. Ponekad, odgovorno i zrelo vodstvo traži suzdržanost”, rekao je Gill, ističući da EU ima na raspolaganju alate kojima može odgovoriti i koje je spreman iskoristiti ako američki predsjednik održi obećanje da će uvesti dodatne carine za osam europskih zemalja, od kojih je šest članica EU-a. Riječ je o zemljama koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.