[VIDEO] Pogledajte spektakularno uhićenje srpskog političara

Podsjetimo, riječ je o padu nadstrešnice željezničkog kolodvora, što je potaknulo protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana.

Uoči obilježavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 osoba, tisuće studenata i njihovih pristaša krenule su u taj grad.

Policija i druge službe prate sva zbivanja, a u međuvremenu su intervenirale i uhitile oporbenog političara i pristašu prosvjednika Mišu Bačulova.

Kako doznaje N1 Srbije, navodi se da je Bačulov navodno htio inscenirati vlastito trovanje te za to optužiti Aleksandra Vučića. MUP se nije službeno oglasio o njegovu uhićenju, ali na društvenim mrežama se već pojavila snimka tog događaja.

Vučić je javnosti prije nekoliko tjedana izvukao snimke koje prikazuju oporbenog političara Mišu Bačulova. On je nekoliko sati prije pada nadstrešnice, prema tvrdnjama srbijanskog predsjednika, 'unezvjereno' šetao u blizini mjesta nesreće.