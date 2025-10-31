širi se mrežama

[VIDEO] Pogledajte spektakularno uhićenje srpskog političara

M.Da.

31.10.2025 u 14:23

Uhićenje Miše Bačulova
Uhićenje Miše Bačulova Izvor: Screenshot / Autor: X/Arsil Garson
Bionic
Reading

Uoči okupljanja studenata u Novom Sadu uhićen je oporbeni političar Miša Bačulov. Navodno je htio inscenirati vlastito trovanje i za to optužiti Vučića

Uoči obilježavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 osoba, tisuće studenata i njihovih pristaša krenule su u taj grad.

Podsjetimo, riječ je o padu nadstrešnice željezničkog kolodvora, što je potaknulo protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana.

    +5
Tisuće srpskih studenata krenulo je prema Novom Sadu na veliki skup 1. 11. Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Policija i druge službe prate sva zbivanja, a u međuvremenu su intervenirale i uhitile oporbenog političara i pristašu prosvjednika Mišu Bačulova.

Kako doznaje N1 Srbije, navodi se da je Bačulov navodno htio inscenirati vlastito trovanje te za to optužiti Aleksandra Vučića. MUP se nije službeno oglasio o njegovu uhićenju, ali na društvenim mrežama se već pojavila snimka tog događaja.

Vučić je javnosti prije nekoliko tjedana izvukao snimke koje prikazuju oporbenog političara Mišu Bačulova. On je nekoliko sati prije pada nadstrešnice, prema tvrdnjama srbijanskog predsjednika, 'unezvjereno' šetao u blizini mjesta nesreće.

Tijek zbivanja možete uživo pratiti OVDJE.

tportal
