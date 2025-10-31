Uhićen jedan od pristaša pokreta protiv Vučića: Nema vlakova prema Novom Sadu

Studenti i pristaše diljem Srbije već jučer su krenule prema Novom Sadu. Na obilježavanju godišnjice očekuju se deseci tisuća ljudi.

Podsjetimo, pri padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, poginulo je 15 osoba, dok je jedna kasnije preminula u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Istragom su utvrđeni propusti pri obnovi željezničkog kolodvora, zbog čega je uhićeno nekoliko ljudi. No, ova tragedija raspirila je nezadovoljstvo građana, a studenti su se okupili u inicijative, koje su vlasti potom proglasile protudržavnima.

Dosad su održani deseci prosvjeda na kojima se tražilo, između ostalog, i raspisivanje prijevremenih izbora.

Ključne informacije: