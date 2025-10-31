Uhićen jedan od pristaša pokreta protiv Vučića: Nema vlakova prema Novom Sadu

Studenti i pristaše diljem Srbije već jučer su krenule prema Novom Sadu. Na obilježavanju godišnjice očekuju se deseci tisuća ljudi.
Podsjetimo, pri padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, poginulo je 15 osoba, dok je jedna kasnije preminula u bolnici od zadobivenih ozljeda.
Istragom su utvrđeni propusti pri obnovi željezničkog kolodvora, zbog čega je uhićeno nekoliko ljudi. No, ova tragedija raspirila je nezadovoljstvo građana, a studenti su se okupili u inicijative, koje su vlasti potom proglasile protudržavnima.
Dosad su održani deseci prosvjeda na kojima se tražilo, između ostalog, i raspisivanje prijevremenih izbora.
14:31
Objavljena snimka uhićenja Miše Bačulova
Uoči okupljanja studenata u Novom Sadu uhićen je oporbeni političar Miša Bačulov. Navodno je htio inscenirati vlastito trovanje i za to optužiti Vučića.
Detaljnije pročitajte OVDJE.
14:09
Vučić prikazivao 'sporne' snimke uhićenog političara
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je javnosti prije nekoliko tjedana izvukao snimke koje prikazuju oporbenog političara Mišu Bačulova. On je nekoliko sati prije pada nadstrešnice, prema tvrdnjama srbijanskog predsjednika, 'unezvjereno' šetao u blizini mjesta nesreće.
Bačulov je, podsjetimo, danas uhićen uz navode kako je htio lažirati vlastito trovanje za koje bi optužio Vučića. Srpski MUP se još nije oglasio o njegovu uhićenju.
13:57
Objavljen program komemoracije
Studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu objavili su program velikog komemorativnog skupa.
Prema njihovim najavama, polazak sa zbornih mjesta je u 10:30 sati, dok će u 11:30 biti okupljanje na mjestu tragedije.
Nakon održavanja šesnaestominutne tišine, okupljeni će polagati vijence. Od 13:40 slijedi glavni dio programa, a u 15:30 bit će prikazan serijal "Prekretnica".
Od 16:30 kreće šetnja do Keja i izložba, a na Keju će biti program od 18:30. Skup se završava održavanjem 16 minuta tišine, u 19:52.
13:48
Uhićen oporbeni političar
Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhitili su danas u Novom Sadu Mišu Bačulova, jednog od sudionika nedavnih prosvjeda, inače oporbenog političara, potvrdio je za srpske medije izvor blizak istrazi, doznaje Jutarnji.
Prema neslužbenim informacijama Vučićevih tabloida, Bačulov je navodno planirao inscenirati vlastito trovanje i za to optužiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državne dužnosnike.
Iz MUP-a zasad nije izdano službeno priopćenje o slučaju, a istraga je u tijeku.
13:45
Ukinuti vlakovi do Novog Sada
Kako N1 Srbije neslužbeno saznaje, Željeznice Srbije su iznenada tijekom dana prekinule prodaju karata, a strojovođe su obaviještene na stanicama na kojima su se zatekli da više neće voziti do daljnjeg.
Na stranici Srbijavoza kada odaberete opciju za online kupovinu karata stoji obavijest da "nema vlakova na traženoj destinaciji".
Inače, vlasti su i na ranijim prosvjedima opstruirale željeznički prijevoz zbog navodnih prijetnji bombama koje nikad nisu potvrđene.
Opet dojave o bombama u vozovima!
Oprobani recept uoči velikih skupova-bombe u vozovima.
Upravo je u S. Palanci zaustavljen voz 2900 Niš-BG, putnici su evakuisani, stoji voz kod Resnika, a na severu zemlje su zaustavljeni svi vozovi.
Radikal maltretira građane jer ih se plaši!
13:40
Tisuće studenata krenule prema Novom Sadu
Tisuće studenata tijekom dana stižu u Novi Sad, gdje se sutra održava veliki komemorativni skup u povodu obilježavanja obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom gradu i pogibije 16 ljudi