Kaos u Nigeru: Vojnici napali zračnu luku i predsjedničku palaču u Niameyu

Neprekidna pucnjava i eksplozije odjekivale su u subotu ujutro u nekoliko područja glavnoga grada Nigera, uključujući zračnu luku i blizinu predsjedničke palače, u onome što su četiri izvora opisala kao napad pobunjeničkih vojnika

Državna televizija i radio bili su izvan mreže od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, iako je vlada objavila priopćenje u kojemu poziva na smirenost i navodi da se sigurnosne snage mobiliziraju kao odgovor.

Napad je označio najnoviju prijetnju vladavini Abdourahamanea Tianija, koji je preuzeo vlast u državnom udaru 2023. Tiani je obećao poboljšati sigurnost u sahelskoj naciji, glavnom proizvođaču uranija, ali džihadistički napadi su se nastavili. Ranije ove godine, podružnice Al-Kaide i Islamske države izvele su napade na civilnu zračnu luku i vojnu zračnu bazu. Napad u ranim jutarnjim satima trajao je satima, a u njemu su sudjelovali vojnici iz mjesta Ouallam, Tera i Dosso na jugozapadu, prema izvoru nigerskih sigurnosnih snaga i Yvanu Guichaoui, višem istraživaču u Međunarodnom centru za istraživanje sukoba u Bonnu. Vojnici u ovom području pretrpjeli su teške gubitke u borbama s regionalnom podružnicom Islamske države.

🇳🇪 NIGER



🚨 COUP ATTEMPT / Mutinous soldiers are reportedly attempting a coup in Niamey, with clashes near the presidential palace and Air Base 101.



🔸 Loyalist forces claim to have retaken several key sites, but the situation remains volatile. https://t.co/4EiWShIoOH pic.twitter.com/ovUjcgUWLQ — NEXUSx (@Nexus_osintx) August 29, 2026

Nigerski dužnosnik osudio 'kukavički napad' Ranije je nigerski sigurnosni izvor rekao Reutersu da su "teroristi" napali zračnu luku i pokušali probiti sigurnosni perimetar oko predsjedništva. Jedan Reutersov svjedok izvijestio je o jakoj pucnjavi u području u blizini predsjedništva. Bana Wagana Ibrahim, članica nigerskog ureda Savjetodavnog vijeća i zastupnica u parlamentu Saveza država Sahela (AES), izjavila je na Facebooku da su napadači ciljali vojnu zračnu bazu, poznatu kao Baza 101, ali da su sigurnosne snage ponovno preuzele kontrolu. „Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom naše obrambene i sigurnosne snage osigurale su... da je situacija pod kontrolom“, napisao je Ibrahim.

🇳🇪 : Tôt ce matin au Niger, des soldats mutins ont attaqué l’aéroport de Niamey et les environs de la présidence. D’après TV5, les combats sont toujours en cours près du palais présidentiel alors que la présidence affirme avoir le contrôle de la situation. #Niger #Sahel… — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) August 29, 2026