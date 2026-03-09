VIDEO Objavljene snimke iranskog udara na ključnu zaljevsku rafineriju za Amerikance

Iran je jutros prvi put pod novim vrhovnim vođom pokrenuo val napada na Izrael i zaljevske zemlje
Rafinerija Bapco u Bahreinu, glavni izvor goriva koji opskrbljuje Petu flotu američke mornarice, sada gori nakon izravnog udara Zrakoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC).
Gusti dim i dalje se uzdiže iz rafinerije nafte.
Prema vlastima, prijavljene su ozljede i šteta u području Sitre nakon napada iranskog drona. Postrojenje proizvodi više od 350.000 barela dnevno i predstavlja okosnicu američke pomorske logistike u Perzijskom zaljevu i glavna je naftna rafinerija u zemlji.
Sve se to događa nakon što je iranski predsjednik tijekom vikenda obećao da će napadi na zemlje Perzijskog zaljeva prestati. No, i dalje pristižu izvješća o napadima diljem regije.