VIDEO Novi Sad blokirali prosvjednici: 'Traktor stiže, huljo moja'

Predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Milan Bogunović naveo je za portal „Nova.rs“ da zemljoradnici ove godine nisu dobili ništa od poticaja, a proizvođači kukuruza su zbog suše imali izuzetno lošu godinu.

Prosvjed je organiziralo šest udruga poljoprivrednika s područja Bačke, Banata i Srijema čiji su članovi traktorima zauzeli prostor ispred sjedišta Vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine - zgrade Banovine.

Poljoprivrednici su stigli traktorima u Novi Sad i započeli protest ispred Banovine. Okupljanje je organizovano zbog neispunjenih obećanja države. Traže sigurnije otkupne cene, veće subvencije i bolju zaštitu domaće proizvodnje. pic.twitter.com/VxDHb9jXCr

Najavio da će ostati cijeli dan u Novom Sadu, da će u predstojećem razdoblju blokade širiti na druge gradove, te da će okupljanja postajati sve dulja.

Prosvjednici dodaju da je stanje u poljoprivredi neizdrživo i zbog suše koja je uništila od 50 do 100 posto roda kukuruza i soje, kao i drugih usjeva i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede "šuti". Državi su dali rok od deset dana da ispuni njihove zahtjeve. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za Radio televiziju Srbije (RTS) da je resorno ministarstvo otvoreno za razgovor sa svim udrugama.

On je rekao i da je izlazak manjeg dijela od više stotina tisuća traktora na ulice nebitan.

"Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine tisuća traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija", naveo je Glamočić za RTS.

Dodao je da bi država, ako bi ispunila zahtjeve poljoprivrednika, morala oduzeti nastavnicima, liječnicima i svim drugim korisnicima državnog proračuna.