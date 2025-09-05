Prosvjed u Novom Sadu završio obračunom policije s prosvjednicima

U više gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom ‘Srbijo, da li se čujemo‘. Prosvjede su inicirali novosadski studenti u blokadi.

Glavni skup je počeo u 19 sati u Novom Sadu, a prosvjedi se istovremeno događaju i u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Prokuplju, Kraljevu, Novom Pazaru i Čačku.

Policija u opremi za razbijanje demonstracija, uz uporabu sile, topovskih udara i suzavca, rastjerala je u prosvjednike skupa u kampusu Novosadskog sveučilišta na koje su građane pozvali studenti zbog policijske brutalnosti i narušavanja autonomije sveučilišta. Brutalna policija Do intervencije je došlo nakon okupljanja više tisuća prosvjednika ispred Filozofskog fakulteta i njihova zahtjeva da policija napusti taj i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), u koji su ušli prije nekoliko dana na poziv dekana. Policija je potiskivala građane štitovima i zamahivala pendrecima, prenio je regionalni N1.

Više tisuća građana iz cijele Vojvodine i Beograda okupilo u petak navečer na skupu „Srbijo, čuješ li nas“ u Novome Sadu na poziv studenata zbog nedavne policijske brutalnosti ispred Filozofskog i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (DIF) koji su i dalje pod opsadom pripadnika MUP-a. Okupljanju ispred fakulteta i intervencije policije prethodio je miran prosvjedni skup u središtu grada gdje su se građanima i studentima obratili njihove kolege, profesori, majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice Dijana Hrka i aktivisti građanskih organizacija. Posljednja govornica studentica Olga, kako su prenijeli mediji, navela da studenti hoće izbore, „ali izbore koji su slobodni, stvarni, s pravilima koja važe za sve".

Skup u Novome Sadu jedan u nizu antivladnih prosvjeda koji se organiziraju od studenog prošle godine kada je u padu nadstrešnice željezničkog kolodvora u tome gradu poginulo 16 osoba. Pridružili su im se studenti blokirajući fakultete u gotovo svim gradovima Srbije. Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora. Neprijavljeni skup MUP je objavio da skup u Novom Sadu nije prijavljen, kao i da imaju saznanja da njegovi sudionici imaju namjeru napasti policiju. 'Upozoravamo okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prisiljena reagirati da i poduzeti sve zakonom predviđene mjere da bi zaštitila vlastite živote, sigurnost i očuvala stabilan javni red i mir, stoji u priopćenju', prenosi Nova.rs.