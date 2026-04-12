VIDEO Netanyahu u pancirki na prvoj liniji: 'Spriječili smo invaziju'

"Spriječili smo prijetnju invazije iz Libanona zahvaljujući ovoj sigurnosnoj zoni", dodao je, nakon što je prethodnog dana najavio stvaranje "sigurnosne tampon zone od osam do deset kilometara" unutar libanonskog teritorija kako bi se Izrael zaštitio od napada Hezbolaha.

"Rat se nastavlja, uključujući i u sigurnosnoj zoni u Libanonu", izjavio je u videu koji je objavio njegov ured, a na kojem se vidi kako nosi pancirni prsluk, okružen vojnicima koji sudjeluju u izraelskoj kopnenoj ofenzivi u južnom dijelu susjedne zemlje.

Libanonski premijer Navaf Salam izjavio je ubrzo nakon toga u televizijskom obraćanju da nastavlja raditi kako bi se prije svega "zaustavio ovaj rat i postiglo izraelsko povlačenje s cijelog našeg teritorija" putem pregovora.

U nedjelju je iz Libanona prema Izraelu ispaljeno ukupno desetak projektila, bez žrtava, prema Zapovjedništvu domaće fronte, izraelskim snagama civilne zaštite odgovornima za zaštitu civila u izvanrednim situacijama.

Hezbolah je ušao u rat na Bliskom istoku 2. ožujka kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog prvog dana izraelsko-američke ofenzive na Iran 28. veljače.

Izrael je uzvratio velikim smrtonosnim zračnim napadima diljem Libanona i kopnenom ofenzivom na jugu zemlje.

"Još puno toga treba učiniti i mi to radimo", ponovio je premijer, dva dana prije sastanka između izraelskih i libanonskih dužnosnika u Washingtonu.

U subotu je izjavio da Izrael želi mirovni sporazum s Libanonom "koji će trajati generacijama".

Netanyahu je bio u pratnji ministra obrane Israela Katza i načelnika Glavnog stožera Eyala Zamira.

„Slijedimo jedan cilj: razoružati Hezbolah“, naglasio je Katz u izjavi. Pokret je „odabrao sudjelovati“ u ratu na Bliskom istoku, „i stoga mora platiti cijenu.“