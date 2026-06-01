VIDEO Iznajmljivačica ušla u apartman i ostala bez riječi. Pogledajte što su gosti ostavili iza sebe

I dok se s jadranske obale u jeku sezone uglavnom slijevaju kuknjave iznajmljivača koji nakon odlaska turista zateknu uništen namještaj, brda smeća i kaos, predivna priča s Makarske rivijere dokazuje da postoje i drugačiji gosti
Vlasnica apartmana u Tučepima postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je snimila video iz smještajne jedinice koju su turisti upravo napustili.
Umjesto uobičajenog posla ribanja i generalnog čišćenja, ženu je dočekao nevjerojatan prizor: besprijekorno uredan, pospremljen i čist stan, kao da u njemu nitko nije ni boravio.
'Kako volim svoje goste, to vam ne mogu opisati!' – poručila je razdragana iznajmljivačica u snimci koja je odmah privukla tisuće pregleda.
Njezina je objava izazvala val oduševljenja među kolegama iznajmljivačima, a u komentarima se odmah razvila rasprava o tome bi li ostavljanje urednog smještaja trebalo postati stvar opće kulture i zlatno pravilo svakog ljetovanja, a ne tek rijetka iznimka kojoj se svi čude.