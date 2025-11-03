SRUŠILI GA NA TLO

VIDEO Ispred RTS-a uhićen bivši srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac

03.11.2025 u 07:43

Bivši srpski košarkaški reprezentativac i aktivist Vladimir Štimac uhićen je noćas u Beogradu, ispred zgrade Radio-televizije Srbije. Snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale lavinu reakcija

Prema priopćenju srbijanskog MUP-a, objavljenom oko dva sata poslije ponoći, policija je tijekom noći privela ukupno 37 osoba. Kako navode, riječ je o sudionicima koji su „narušavali javni red i mir te izazivali incidente ispred Narodne skupštine“. Dodali su i da se traga za još nekoliko osoba koje se povezuje s istim događajem.

Istodobno, provladini mediji prenose kako je Štimac, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, uhićen zbog „poticanja na nasilje tijekom cijelog dana ispred Skupštine“.

Na snimkama koje kruže internetom vidi se trenutak kada policija privodi Štimca, koji se u javnosti već dulje profilira kao glasni kritičar vlasti i sudionik brojnih prosvjeda, piše N1.

„Nisam prestao biti sportaš, samo sam sada na drugom terenu - onom na kojem se borimo za dostojanstvo“, izjavio je Štimac nedavno u jednom intervjuu, komentirajući svoje angažmane na društvenim i političkim temama.

Mnogi korisnici društvenih mreža i javne osobe osudili su njegovo uhićenje, dok vlasti poručuju da će svi koji su sudjelovali u neredima odgovarati po zakonu.

