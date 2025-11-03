VIDEO Ispred RTS-a uhićen bivši srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac

Prema priopćenju srbijanskog MUP-a, objavljenom oko dva sata poslije ponoći, policija je tijekom noći privela ukupno 37 osoba. Kako navode, riječ je o sudionicima koji su „narušavali javni red i mir te izazivali incidente ispred Narodne skupštine“. Dodali su i da se traga za još nekoliko osoba koje se povezuje s istim događajem.

Istodobno, provladini mediji prenose kako je Štimac, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, uhićen zbog „poticanja na nasilje tijekom cijelog dana ispred Skupštine“.

Na snimkama koje kruže internetom vidi se trenutak kada policija privodi Štimca, koji se u javnosti već dulje profilira kao glasni kritičar vlasti i sudionik brojnih prosvjeda, piše N1.