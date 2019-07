[VIDEO] Francuzi predstavili prvu od šest novih atomskih podmornica vrijednih devet milijardi dolara

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog petka u brodogradilištu u Cherbourgu sudjelovao je na premijeri nove francuske atomske podmornice FS Suffren klase Barracuda koja bi iduće godine, kao zamjena za podmornice klase Rubis, trebala ući u sastav ratne mornarice

Proizvođač podmornica klase Barracuda, Naval Group, najavio je da će se izgraditi ukupno šest podmornica. Do 2025. godine francuskoj ratnoj mornarici trebale bi biti isporučene još tri podmornice naziva Duguay-Trouin, Tourville i De Grasse, a preostale dvije, Casabianca i Rubis, do 2029. godine. Riječ je o ugovoru teškom devet milijardi eura, a trebale bi ostati u službi do 2060. godine.

Podmornice su dobile nazive po poznatim francuskim mornaričkim časnicima, a ono što ih razlikuje od prethodne klase Rubis produženo je vrijeme za remont koje iznosi sedam do deset godina. Uz veću održivost na moru, moći će lansirati krstareće rakete dometa oko tisuću kilometara. Pored krstarećih raketa SCALP NAVAL, podmornice klase Barracuda bit će naoružane torpedima F17 i Blackshark te protubrodskim raketama SM39, dok će im oči i uši biti suvremeni sonarni sustavi na pramcu i bokovima.