[VIDEO/FOTO] Pogledajte kako je policija upala u kuću trgovca luksuznim autima u Zagrebu

Kod Ivan Inje Bašića (48), Posušaka, trgovca luksuznim automobilima, koji godinama živi u Zagrebu, uhićenog jučer zbobg sumnje da je bio na čelu skupine koja je državu varala na PDV-u policija je pronašla u pretrazi njegove kuće i tvrtke nešto malo manje od dva milijuna kuna u gotovini

Bašića i još sedam osoba se sumnjiči za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su počinili više kaznenih djela; utaju poreza, prijevaru, krivotvorenje isprava, pranje novca... Sumnja se da je proračun oštećen za oko tri milijuna kuna, no to je vjerojatno samo početak kriminalističkog istraživanja.

Naime, s obzirom na to da je Bašić bio povezan s velikim krugom ljudi te da je imao poslove razgranate po Europi, sve će se to vjerojatno sada istraživati i pitanje je do koga i čega će sve ti tragovi istražitelje odvesti. Bašić i ostali sumnjiče se da su djela koja im se stavljaju na teret počinili od siječnja 2018. do sredine svibnja 2019.

Njega se sumnjiči da je organizirao cijeli posao, odnosno da je bio osnivač i stvarni voditelj poslovanja tvrtke koja je djelovala u Hrvatskoj i Njemačkoj. Istražitelji sumnjaju da su u Njemačkoj kupovani rabljeni automobili za koje su se potom izrađivali nevjerodostojni računi na kojima je lažno prikazano da je PDV plaćen. Krajnji kupci nisu morali znati da PDV nije plaćen, a je li to tako i bilo utvrđivat će se tijekom istrage.