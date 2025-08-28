VIDEO Flota rijetkih 'plavih zmajeva' zatvorila poznate mediteranske plaže

Sićušni zmajevi zatvorili su nekoliko plaža u Španjolskoj. Ova posebna šarena stvorenja nazivaju se i 'plavi anđeli', a inače su rijedak prizor u Sredozemlju

Kada se promatraju odozgo, njihovi srebrnosivi trbusi savršeno se stapaju s valovima i služe im kao kamuflaža dok plutaju na površini mora. No pogledate li ih odozdo, zasjat će njihov donji dio, ispresijecan očaravajućim prugama jarkoplave boje. Iako su očaravajući prizor za gledanje iz daljine, ova čuda prirode latinskog naziva Glaucus atlanticus, duga svega tri centimetra, nikako ne bi trebalo dirati, upozorava Science Alert.

Predivna, ali bolna stvorenja No plavi zmajevi nisu otrovni sami po sebi – njihov otrov dolazi od plijena kojim se hrane. Kada se goste opasnim kolonijama poput portugalskog morskog čovjeka, oni doslovno progutaju njihove žareće stanice i pohrane ih u svoje vitice nalik prstima. Dodirne li čovjek te vitice, može osjetiti iste simptome kao da ga je opekao portugalski morski vuk: mučninu, bol, povraćanje ili čak ozbiljnu alergijsku reakciju, uz crvenilo i upalu.

Zabranjeno kupanje U strahu za sigurnost kupača, koji možda nisu svjesni toga da su ta stvorenja otrovna, gradonačelnik Guardamara del Segure, José Luis Sáez, odlučio je podići crvenu zastavu i privremeno zabraniti kupanje sve dok se 'plava flota' ne povuče. Nekoliko dana nakon prvih dojava o pojavi plavih zmajeva, 24. kolovoza Sáez je u objavi na Facebooku pojasnio da se 'životinje i dalje pojavljuju na plažama Guardamare, svaki put s većom učestalošću i u sve većem broju' (prema engleskom prijevodu). Lokalna policija dodatno je upozorila građane da, ako primijete plave zmajeve na pijesku, nikako ne smiju pokušavati dirati ih jer mogu izazvati bolne opekline na koži.