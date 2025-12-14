VIDEO Djed Božićnjak sletio u vojarnu Lučko helikopterom Black Hawk

Uoči božićnih blagdana, Djed Božičnjak sletio je u nedjelju prijepodne u vojarnu 'Lučko' vojnim helikopterom Black Hawk da bi djeci djelatnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) podijelio darove i razveselio najmlađe

„Do Lučkog sam došao s Rudolfom, a potom me preuzela ekipa HRZ-a jer su moji sobovi jako umorni. Sretan vam Božić svima“, poručio je Djed Božićnjak, čiji su dolazak iz zraka mališani oduševljeno dočekali u blagdanskom ozračju vojarne, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Slijetanje Djeda Božićnjaka višenamjenskim helikopterom Black Hawk organizirali su pripadnici 194. eskadrile uoči božićnih blagdana kao posebno iznenađenje za djecu svojih djelatnika.

Mališani su s Djedom Božićnjakom i pripadnicima HRZ-a uz pjesmu i smijeh proveli prijepodne ispunjeno božićnim duhom. Jedna od pilotkinja istaknula je kako joj je sudjelovanje u ovoj zadaći bilo posebno emotivno.