VIDEO Djed Božićnjak sletio u vojarnu Lučko helikopterom Black Hawk

I.V./Hina

14.12.2025 u 17:05

Djed Božićnjak sletio u Lučko helikopterom Black Hawk Izvor: MORH / Autor: I. Teskera
Uoči božićnih blagdana, Djed Božičnjak sletio je u nedjelju prijepodne u vojarnu 'Lučko' vojnim helikopterom Black Hawk da bi djeci djelatnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) podijelio darove i razveselio najmlađe

„Do Lučkog sam došao s Rudolfom, a potom me preuzela ekipa HRZ-a jer su moji sobovi jako umorni. Sretan vam Božić svima“, poručio je Djed Božićnjak, čiji su dolazak iz zraka mališani oduševljeno dočekali u blagdanskom ozračju vojarne, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Slijetanje Djeda Božićnjaka višenamjenskim helikopterom Black Hawk organizirali su pripadnici 194. eskadrile uoči božićnih blagdana kao posebno iznenađenje za djecu svojih djelatnika.

Mališani su s Djedom Božićnjakom i pripadnicima HRZ-a uz pjesmu i smijeh proveli prijepodne ispunjeno božićnim duhom.

Jedna od pilotkinja istaknula je kako joj je sudjelovanje u ovoj zadaći bilo posebno emotivno.

„Ovo mi je bila jedna od najdražih helikopterskih zadaća. Spasili smo Djeda Božićnjaka i ove godine i razveselili djecu. Najvažnije je da se u ovo vrijeme okupimo i blagdane provedemo u krugu svojih bližnjih“, rekla je.

Svoje želje podijelili su i mališani, a jedna djevojčica poručila je kako za Božić želi „da svi budu zdravi i da lijepo provedu blagdane“.

Blagdansko druženje u vojarni „Lučko“ završilo je zajedničkim fotografiranjem za uspomenu djeci djelatnika HRZ-a uoči Božića.

