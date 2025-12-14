Oglasili se iz bolnice: Poznato u kakvom je stanju strani radnik zaražen gubom

"Nema razloga za paniku i stigmatizaciju stranih radnika, rizik njenog prijenosa socijalnim kontaktom je nizak i ne predstavlja rizik za šire stanovništvo," rekla je Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Odjela za infektologiju splitskog KBC-a. Pritom je kazala kako većina ljudi ima prirodni imunitet, a "određenu zaštitu pruža i cijepljenje protiv tuberkuloze".

Objasnila je kako je odmah po utvrđivanju dijagnoze pacijent dobio adekvatnu antibiotsku terapiju i obaviješteni su epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.