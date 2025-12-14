FOTO Zagreb Advent Run okupio tisuće kostimiranih trkača

Utrka je imala start i cilj ispred hotela Zonar Zagreb, a sudionicima su ove godine ponuđene nove trase u duljinama od pet i deset kilometara koje su prolazile širim gradskim središtem. Start utrke bio je označen prigodnim programom.

Iako je Zagreb Advent Run poznat prije svega po opuštenoj atmosferi i maštovitim kostimima, natjecateljski dio utrke i ove je godine privukao velik broj trkača. Na stazi dugoj deset kilometara u muškoj konkurenciji pobijedio je Luka Bartolić, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Dora Brzović. Na pet kilometara prvo mjesto osvojili su Jan Mačković u muškoj i Tea Faber u ženskoj konkurenciji.