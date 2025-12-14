blagdanska utrka

FOTO Zagreb Advent Run okupio tisuće kostimiranih trkača

I.V./Hina

14.12.2025 u 19:56

Održan Zagreb Advent Run
Održan Zagreb Advent Run Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje koji su gradske ulice pretvorili u veliku zimsku pozornicu sporta i blagdanskog ugođaja

Utrka je imala start i cilj ispred hotela Zonar Zagreb, a sudionicima su ove godine ponuđene nove trase u duljinama od pet i deset kilometara koje su prolazile širim gradskim središtem. Start utrke bio je označen prigodnim programom.

Iako je Zagreb Advent Run poznat prije svega po opuštenoj atmosferi i maštovitim kostimima, natjecateljski dio utrke i ove je godine privukao velik broj trkača. Na stazi dugoj deset kilometara u muškoj konkurenciji pobijedio je Luka Bartolić, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Dora Brzović. Na pet kilometara prvo mjesto osvojili su Jan Mačković u muškoj i Tea Faber u ženskoj konkurenciji.

vezane vijesti

Nova lokacija starta i cilja pokazala se funkcionalnom i prilagođenom velikom broju sudionika i posjetitelja, omogućivši nesmetano odvijanje sportskog i popratnog programa. Jubilarno izdanje dodatno je naglasilo međunarodni karakter utrke, s trkačima iz Europe i svijeta, različitih dobnih skupina i razina pripremljenosti.

Održan Zagreb Advent Run
  • Održan Zagreb Advent Run
  • Održan Zagreb Advent Run
  • Održan Zagreb Advent Run
  • Održan Zagreb Advent Run
  • Održan Zagreb Advent Run
    +58
Održan Zagreb Advent Run Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Osim sportskog dijela, događaj je i ove godine imao zdravstvenu i inkluzivnu dimenziju s ciljem poticanja tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika i uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u sportske programe.

Deseti Zagreb Advent Run završen je u blagdanskom ozračju, potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih adventskih sportskih manifestacija u Hrvatskoj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izolirani slučaj

izolirani slučaj

Ministrica Hrstić o 'zataškavanju' slučaja gube: Sve je odrađeno po pravilima struke
ključni sastanci

ključni sastanci

Zelenski i Witkoff sjeli za stol, Rusi: Ne očekujemo ništa dobro
skladište spara

skladište spara

Veliki požar u Ljubljani lokaliziran, na terenu gotovo 400 vatrogasaca

najpopularnije

Još vijesti