FOTO Zagreb Advent Run okupio tisuće kostimiranih trkača

Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje koji su gradske ulice pretvorili u veliku zimsku pozornicu sporta i blagdanskog ugođaja
Utrka je imala start i cilj ispred hotela Zonar Zagreb, a sudionicima su ove godine ponuđene nove trase u duljinama od pet i deset kilometara koje su prolazile širim gradskim središtem. Start utrke bio je označen prigodnim programom.
Iako je Zagreb Advent Run poznat prije svega po opuštenoj atmosferi i maštovitim kostimima, natjecateljski dio utrke i ove je godine privukao velik broj trkača. Na stazi dugoj deset kilometara u muškoj konkurenciji pobijedio je Luka Bartolić, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Dora Brzović. Na pet kilometara prvo mjesto osvojili su Jan Mačković u muškoj i Tea Faber u ženskoj konkurenciji.
Nova lokacija starta i cilja pokazala se funkcionalnom i prilagođenom velikom broju sudionika i posjetitelja, omogućivši nesmetano odvijanje sportskog i popratnog programa. Jubilarno izdanje dodatno je naglasilo međunarodni karakter utrke, s trkačima iz Europe i svijeta, različitih dobnih skupina i razina pripremljenosti.
Osim sportskog dijela, događaj je i ove godine imao zdravstvenu i inkluzivnu dimenziju s ciljem poticanja tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika i uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u sportske programe.
Deseti Zagreb Advent Run završen je u blagdanskom ozračju, potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih adventskih sportskih manifestacija u Hrvatskoj.