VIDEO Dabro opet zapjevao: 'Na molbu pratitelja...'

'Kad Puniša tri metka ispali, Pavla ubi, a Stjepana rani. Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića. Zakukala ptica kukavica, zaplakala majka Hrvatica', zapjevao je Dabro uz pratnju svirača na viralnoj snimci.

Bivši ministar poljoprivrede, a i saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Josip Dabro , objavio je u subotu novi video svog pjevanja.

Riječ je o pjesmi o atentatu na Stjepana Radića u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. godine, a video objavljen u subotu, podudara se s 98. godišnjicom tog ubojstva jednog od povijesno najutjecajnijih političara 1928. godine.

Kažnjen sa 700 eura zbog ustaških stihova

Sam Dabro je na društvenim mrežama tvrdio da je zapjevao na zahtjev svojih pratitelja na društvenim mrežama.

'Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu. Neka se ne zaboravi', poručio je Dabro.

Podsjetimo, Dabro je ranije ove godine pjevao ovu pjesmu i na fašniku u Komletincima. Međutim, tom je prigodom ubacio i stihove 'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata', referirajući se ustaškog vođu Ante Pavelića. Zbog ovih stihova koji se referiraju na fašističkog vođu je kažnjen sa 700 eura.