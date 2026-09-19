Veliki stup crnog dima nad Rijadom: Hutisti objavili da su gađali 'osjetljive' lokacije

Hutisti nisu rekli što su točno ciljali u Rijadu, no rekli su da su također napali postrojenje Aramco u crnomorskom gradu Yanbu, ključnom saudijskom središtu za izvoz nafte.

Na Reutersovim videozapisima mogao se vidjeti veliki stup crnog dima kako se diže u tom području, dok su u prvom planu bili autocesta prema zračnoj luci, glavna zgrada i drugi objekti. U jednom trenutku moglo se vidjeti kako se plamenovi izdižu iz spremnika za gorivo.

Hutisti su rekli da je operacija izvedena kao odgovor na napad na jemenski glavni grad Sanu.

Nije bilo trenutačnog komentara ureda za medije saudijske vlade o dimu i noćnim upozorenjima, niti je bilo ikakakve trenutačne potvrde Saudijske Arabije o hutističkim tvrdnjama da su napali Rijad.

Saudijska civilna obrana poslala je telefonska upozorenja tijekom noći o potencijalnoj opasnosti od zračnih napada u Rijadu i gradu Al-Kharj istočno od Rijada, prije nego što je u subotu ujutro izdano upozorenje da nema opasnosti. Novinar Reutersa u području Olaya u Rijadu čuo je eksplozije nakon čega je poslana obavijest da je opasnost prošla.

Iako su već izdavana upozorenja u Rijadu ove godine nakon početka američko-iranskog rata, ovo su prva takva upozorenja otkad je počela eskalacija s hutistima u srpnju.

Hutisti, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena i veći dio djevera, napadaju Saudijsku Arabiju otkad su proglasili pomorsku blokadu protiv Rijada, a napadima također ciljaju saudijske brodove u Crnom moru.

Meta napada su saudijski gradovi, energetska infrastruktura kao i brodski promet. Napadi su uzrokovali nove prijetnje globalnim naftnim zalihama te su postali rizik glavnoj alternativnoj ruti kroz Crveno more za zaljevske zemlje izvoznice nafte dok je promet koji se odvija kroz Hormuški tjesnac i dalje u blokadi.