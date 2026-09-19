'Vječne kemikalije' pronađene u bunaru kod Gospića: 'Iznevjerili su nas država i Vlada'

U bunarima u gospićkom naselju Krpani, smještenom oko 600 metara nizvodno od odlagališta otpada, pronađeni su PFAS spojevi, poznati kao 'vječne kemikalije'. Mještani su ogorčeni i zabrinuti za svoje zdravlje, stoku i poljoprivredne proizvode, dok stručnjaci upozoravaju da tek treba utvrditi odakle onečišćenje dolazi i kako se podzemne vode kreću tim područjem

Zaselak Krpani nalazi se oko dva kilometra od središta Gospića, a u lokalnom bunaru u blizini silosa pronađeni su PFAS spojevi i teški metali. 'Ova voda koja protječe ovuda ide u bunar, a taj bunar sada ima PFAS, te spojeve sada ima', rekao je za HRT vlasnik OPG-a Marko Štimac. Mještani upozoravaju da je riječ o vodi povezanoj s lokalnim vodotocima. 'Ista je to žila i bunar ide u Novčicu, tamo ispod naselja Hađije spaja se s Novčicom, a Novčica dalje normalno ide u Liku, Lika u Gacku, a Gacka zna se gdje završi, u primorju i otocima', rekao je mještanin Mate Krpan.

Bunar koji je nekada bio žila kucavica naselja sada je postao izvor straha. 'Jesmo li zaraženi ili nismo, vidjet ćemo. Tko to zna, tko to zna', zabrinuto je rekao Božo Krpan. 'Naravno da me strah za djecu, uvijek postoji razmišljanje je li to već utjecalo na njihovo zdravlje, a i na naše zdravlje općenito', kazala je Josipa Krpan. OPG-ovci strahuju za stoku i proizvode Posebno su zabrinuti lokalni poljoprivrednici. Pitaju se što je sa stokom koja je godinama pila tu vodu i mogu li svoje proizvode uopće nastaviti prodavati. 'Znači, blago je možda zaraženo, ja ne znam, to treba testirati. Ja neću prodavati telce i misliti hoću li koga zaraziti s tim', rekao je Štimac. Tomislav Krpan strahuje da bi cijela proizvodnja mogla biti dovedena u pitanje. 'To što smo uzgajali, to će očito sve otići u propast, a tržište više nećemo imati mi niti ćemo moći svoje proizvode prodavati, niti janjce, niti tele, niti kozlića, niti krumpir', rekao je. Mještani ne kriju ni razočaranje odnosom institucija. Tvrde da ih nitko nije kontaktirao nakon dobivenih nalaza. 'Iznevjerila nas je totalno, država i Vlada i sve do kraja. Tražimo pomoć da vidimo što će biti s ovim', poručio je Štimac. 'Sad kada smo dobili takve analize, kome ćemo mi, svome djetetu, dati meso ili bilo koji proizvod? Više ne znaš jesmo li zaraženi mi, djeca ili ljudi koji to konzumiraju', rekao je Tomislav Krpan.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL