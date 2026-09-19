'Vječne kemikalije' pronađene u bunaru kod Gospića: 'Iznevjerili su nas država i Vlada'

U bunarima u gospićkom naselju Krpani, smještenom oko 600 metara nizvodno od odlagališta otpada, pronađeni su PFAS spojevi, poznati kao 'vječne kemikalije'. Mještani su ogorčeni i zabrinuti za svoje zdravlje, stoku i poljoprivredne proizvode, dok stručnjaci upozoravaju da tek treba utvrditi odakle onečišćenje dolazi i kako se podzemne vode kreću tim područjem
Zaselak Krpani nalazi se oko dva kilometra od središta Gospića, a u lokalnom bunaru u blizini silosa pronađeni su PFAS spojevi i teški metali.
'Ova voda koja protječe ovuda ide u bunar, a taj bunar sada ima PFAS, te spojeve sada ima', rekao je za HRT vlasnik OPG-a Marko Štimac.
Mještani upozoravaju da je riječ o vodi povezanoj s lokalnim vodotocima. 'Ista je to žila i bunar ide u Novčicu, tamo ispod naselja Hađije spaja se s Novčicom, a Novčica dalje normalno ide u Liku, Lika u Gacku, a Gacka zna se gdje završi, u primorju i otocima', rekao je mještanin Mate Krpan.
Bunar koji je nekada bio žila kucavica naselja sada je postao izvor straha. 'Jesmo li zaraženi ili nismo, vidjet ćemo. Tko to zna, tko to zna', zabrinuto je rekao Božo Krpan.
'Naravno da me strah za djecu, uvijek postoji razmišljanje je li to već utjecalo na njihovo zdravlje, a i na naše zdravlje općenito', kazala je Josipa Krpan.
OPG-ovci strahuju za stoku i proizvode
Posebno su zabrinuti lokalni poljoprivrednici. Pitaju se što je sa stokom koja je godinama pila tu vodu i mogu li svoje proizvode uopće nastaviti prodavati.
'Znači, blago je možda zaraženo, ja ne znam, to treba testirati. Ja neću prodavati telce i misliti hoću li koga zaraziti s tim', rekao je Štimac.
Tomislav Krpan strahuje da bi cijela proizvodnja mogla biti dovedena u pitanje. 'To što smo uzgajali, to će očito sve otići u propast, a tržište više nećemo imati mi niti ćemo moći svoje proizvode prodavati, niti janjce, niti tele, niti kozlića, niti krumpir', rekao je.
Mještani ne kriju ni razočaranje odnosom institucija. Tvrde da ih nitko nije kontaktirao nakon dobivenih nalaza.
'Iznevjerila nas je totalno, država i Vlada i sve do kraja. Tražimo pomoć da vidimo što će biti s ovim', poručio je Štimac.
'Sad kada smo dobili takve analize, kome ćemo mi, svome djetetu, dati meso ili bilo koji proizvod? Više ne znaš jesmo li zaraženi mi, djeca ili ljudi koji to konzumiraju', rekao je Tomislav Krpan.
'Kemijski otisak potpuno je različit'
Iz građanske inicijative 'Gospić je naš dom' smatraju da privremeno prekrivanje lokacije više ne može dati željeni učinak zbog podzemnih voda.
'To je rješenje imalo smisla prije godinu dana, ali sada, kao što i znamo, ne može se spriječiti utjecaj podzemnih voda, a pogotovo s povećanjem vodostaja jer sve je to već dolje procijeđeno, a samim time izdizanjem i povećanjem razine vode to je jedan veliki bazen', kazala je Darija Dođen iz inicijative.
No nalazi iz onečišćenih bunara nisu jednaki, zbog čega stručnjaci upozoravaju da se u ovoj fazi ne može zaključiti da svi imaju isti izvor onečišćenja.
'Kemijski otisak je potpuno različit u tim bunarima, što znači da i izvor onečišćenja nije jedan i ne možemo sva tri bunara dovesti u vezu s onim jednim izvorom onečišćenja koji se tamo najbliže nalazi', upozorio je profesor Branimir K. Hackenberger, biolog i ekotoksikolog sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Smatra da stručnjaci moraju što prije izaći na teren i utvrditi kretanje podzemnih voda. 'Stručnjaci s Instituta i drugih institucija moraju apsolutno što prije izaći na teren, vidjeti kakav je promet te vode, koja je hidrodinamika, koji su smjerovi i tako dalje, da bi se išta moglo odgovorno tvrditi nadalje na temelju ovakvih analiza', rekao je.
Izvor onečišćenja, dakle, još nije utvrđen. Upravo ono što se događa ispod površine tla i način na koji se kreću podzemne vode ostaju među ključnim pitanjima na koja stanovnici Gospića još čekaju odgovor.