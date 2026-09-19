Dugogodišnji slovački čelnik, koji održava dobre odnose s Rusijom i odbija pružiti vojnu pomoć Ukrajini, ovog je tjedna rekao da je Europa bliže no ikad izbijanju rata velikih razmjera proizašlog iz sukoba u Ukrajini.

Istovremeno, neki europski čelnici, poput onih u Francuskoj i Poljskoj, upozoravaju na ruske hibridne napade.

U svojoj videoporuci Fico je rekao: "Suočeni smo sa smrtnom opasnošću" dok promatramo kako Zapad "dolijeva ulje na vatru" svojom potporom Ukrajini, za koju tvrdi da nije dala rezultata.

"Neuspjeh strategije uništavanja Rusije putem rata u Ukrajini naveo je neke zapadne političare na uvjerenje da, ako se cilj ne može postići uz pomoć ukrajinske vojske i potpune potpore njoj, onda treba učiniti sve kako bi se izazvao sukob između NATO-a i Rusije", rekao je Fico u videu objavljenom na društvenim mrežama.