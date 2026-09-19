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Fico diže uzbunu: 'Suočeni smo sa smrtnom opasnošću, neki žele rat NATO-a i Rusije'

M. Šu./Hina

19.09.2026 u 22:47

Robert Fico
Robert Fico Izvor: EPA / Autor: LUONG THAI LINH
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Neki zapadni političari priželjkuju sukob između NATO-a i Rusije nakon "neuspjele" strategije poraza Moskve u ratu s Ukrajinom, izjavio je u subotu slovački premijer Robert Fico

Dugogodišnji slovački čelnik, koji održava dobre odnose s Rusijom i odbija pružiti vojnu pomoć Ukrajini, ovog je tjedna rekao da je Europa bliže no ikad izbijanju rata velikih razmjera proizašlog iz sukoba u Ukrajini.

Istovremeno, neki europski čelnici, poput onih u Francuskoj i Poljskoj, upozoravaju na ruske hibridne napade.

U svojoj videoporuci Fico je rekao: "Suočeni smo sa smrtnom opasnošću" dok promatramo kako Zapad "dolijeva ulje na vatru" svojom potporom Ukrajini, za koju tvrdi da nije dala rezultata.

"Neuspjeh strategije uništavanja Rusije putem rata u Ukrajini naveo je neke zapadne političare na uvjerenje da, ako se cilj ne može postići uz pomoć ukrajinske vojske i potpune potpore njoj, onda treba učiniti sve kako bi se izazvao sukob između NATO-a i Rusije", rekao je Fico u videu objavljenom na društvenim mrežama.

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Istaknuo je da rat u Ukrajini nije ni slovački ni NATO-ov rat, ali je dodao: "Određeni ratni huškači unutar NATO-a pokušavaju, pod svaku cijenu, pretvoriti ovaj rat u sukob između Rusije i NATO-a."

Ranije ovog tjedna Fico je upozorio da bi upad bespilotne letjelice mogao potaknuti aktiviranje NATO-ove klauzule o kolektivnoj obrani te je izrazio želju da spriječi da Slovačka, koja graniči s Ukrajinom i članica je vojnog saveza NATO, postane dijelom oružanog sukoba.

U subotu je rekao da je lako stvoriti izgovor za početak rata te ponovio da Slovačka neće slati vojnike u borbu na temelju izmišljenog povoda.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u petak da Rusija pojačava kampanju hibridnih napada na Europu te je kao dokaz promjene prirode ruske agresije naveo pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu, iza kojeg je, prema zaključku njemačke vlade, stajala Moskva. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovane obavještajne službe, da Rusija planira pokrenuti hibridne napade bespilotnim letjelicama i projektilima na zemlje koje podupiru Ukrajinu.

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