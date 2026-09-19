okrenula im leđa

Veliki zaokret Marine Le Pen: Moskvi poslala dosad jednu od najoštrijih poruka

M. Šu./Hina

19.09.2026 u 20:25

Marine Le Pen
Marine Le Pen Izvor: EPA / Autor: Firas Abdullah
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Vodeća francuska desničarka Marine Le Pen, nekoć ne pretjerano kritična prema Rusiji, zaoštrila je svoj ton protiv Moskve nakon poteza Kremlja kojim je nekoliko europskih kompanija u Rusiji, uključujući i francuski lanac robnih kuća Auchan, stavljeno pod prisilnu upravu.

U zajedničkom pismu objavljenom u subotu s Jordanom Bardellom, čelnikom stranke Nacionalno okupljanje, Le Pen je također osudila nedavna događanja, poput otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci u Leipzigu, koji je ciljao ukrajinski transportni zrakoplov.

"Nikad nećemo tolerirati stranu silu, u ovom slučaju Rusiju, koja se nada da će diktirati politikom naše zemlje izravno ili neizravno putem zastrašivanja, prijetnji, destabilizacije ili psihološkog pritiska", napisali su Le Pen i Bardella.

O francuskoj vanjskoj politici odlučivat će se u Parizu, a ne u Moskvi, poručila je.

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Pismo je potaknuto nedavnom odlukom Moskve da stavi ruske podružnice nekoliko europskih kompanija, uključujući i Auchan, pod prisilnu upravu.

Le Pen i Bardella također su pisali o "neprijateljskom djelovanju u Europi" koje, kako kažu, provode agenti koji djeluju u ime Rusije i koje je porastu već nekoliko tjedana.

U prošlosti, Le Pen je učestalo kritizirana da se nije dovoljno udaljila od Kremlja. Također se suočila s kritikama zbog zajma češko-ruske banke 2014. godine. sada se ta 58-godišnjakinja u zajedničkom pismu s Bardellom, čelnikom Nacionalnog okupljanja, distancira od Rusije. 

Le Pen i Bardella sada pišu da je legitimno raspravljati o francuskoj diplomatskoj i strateškoj orijentaciji. To također mora uključivati rasprave o obujmu potpore za Ukrajinu i uvjetima te potpore.

Međutim, pritisak izvana drže nelegitimnim. "Nikakva provokacija, tajna operacija ili destabilizacija ne mogu navesti Francusku da olakša Rusiji da postigne svoje ciljeve u Ukrajini", navodi dvojac.

Le Pen želi postati predsjednica na izborima sljedeće proljeće. U anketama se trenutno nalazi znatno ispred drugih kandidata i ima dobre šanse da dospije u drugi krug.  

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