Veliki zaokret Marine Le Pen: Moskvi poslala dosad jednu od najoštrijih poruka

Vodeća francuska desničarka Marine Le Pen, nekoć ne pretjerano kritična prema Rusiji, zaoštrila je svoj ton protiv Moskve nakon poteza Kremlja kojim je nekoliko europskih kompanija u Rusiji, uključujući i francuski lanac robnih kuća Auchan, stavljeno pod prisilnu upravu.
U zajedničkom pismu objavljenom u subotu s Jordanom Bardellom, čelnikom stranke Nacionalno okupljanje, Le Pen je također osudila nedavna događanja, poput otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci u Leipzigu, koji je ciljao ukrajinski transportni zrakoplov.
"Nikad nećemo tolerirati stranu silu, u ovom slučaju Rusiju, koja se nada da će diktirati politikom naše zemlje izravno ili neizravno putem zastrašivanja, prijetnji, destabilizacije ili psihološkog pritiska", napisali su Le Pen i Bardella.
O francuskoj vanjskoj politici odlučivat će se u Parizu, a ne u Moskvi, poručila je.
Pismo je potaknuto nedavnom odlukom Moskve da stavi ruske podružnice nekoliko europskih kompanija, uključujući i Auchan, pod prisilnu upravu.
Le Pen i Bardella također su pisali o "neprijateljskom djelovanju u Europi" koje, kako kažu, provode agenti koji djeluju u ime Rusije i koje je porastu već nekoliko tjedana.
U prošlosti, Le Pen je učestalo kritizirana da se nije dovoljno udaljila od Kremlja. Također se suočila s kritikama zbog zajma češko-ruske banke 2014. godine. sada se ta 58-godišnjakinja u zajedničkom pismu s Bardellom, čelnikom Nacionalnog okupljanja, distancira od Rusije.
Le Pen i Bardella sada pišu da je legitimno raspravljati o francuskoj diplomatskoj i strateškoj orijentaciji. To također mora uključivati rasprave o obujmu potpore za Ukrajinu i uvjetima te potpore.
Međutim, pritisak izvana drže nelegitimnim. "Nikakva provokacija, tajna operacija ili destabilizacija ne mogu navesti Francusku da olakša Rusiji da postigne svoje ciljeve u Ukrajini", navodi dvojac.
Le Pen želi postati predsjednica na izborima sljedeće proljeće. U anketama se trenutno nalazi znatno ispred drugih kandidata i ima dobre šanse da dospije u drugi krug.