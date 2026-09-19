Veliki zaokret Marine Le Pen: Moskvi poslala dosad jednu od najoštrijih poruka

U zajedničkom pismu objavljenom u subotu s Jordanom Bardellom, čelnikom stranke Nacionalno okupljanje, Le Pen je također osudila nedavna događanja, poput otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci u Leipzigu, koji je ciljao ukrajinski transportni zrakoplov.

"Nikad nećemo tolerirati stranu silu, u ovom slučaju Rusiju, koja se nada da će diktirati politikom naše zemlje izravno ili neizravno putem zastrašivanja, prijetnji, destabilizacije ili psihološkog pritiska", napisali su Le Pen i Bardella.

O francuskoj vanjskoj politici odlučivat će se u Parizu, a ne u Moskvi, poručila je.