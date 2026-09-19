VIDEO Zabranjeni prosvjed u Haagu pretvorio se u kaos: Hitlerovi pozdravi i žestoki napadi na policiju

Policija u Haagu rastjerala je u subotu zabranjene, djelomično nasilne desničarske prosvjede na kojima su sudionici izvikivali slogane protiv imigranata i vladine imigrantske politike, pozivajući na nasilje protiv Židova, izvijestila je nizozemska novinska agencija ANP

Snage sigurnosti napadnute su pirotehničkim sredstvima i prometnim znakovima, prenosi ANP. Gradska uprava donijela je izvanrednu uredbu koja je stupila na snagu. Nekoliko osumnjičenih počinitelja nasilja uhićeno je.

🇳🇱 Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration.



Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers.



Chants included calls for… pic.twitter.com/FCwHaVDTV6 — Europa.com (@europa) September 19, 2026

Ministar zdravstva David van Weel osudio je napade na policijske dužnosnike kao i izvikivanje ekstremističkih desničarskih slogana.

Prosvjed ultra desnice u Haagu Izvor: EPA / Autor: LINA SELG







+9 Prosvjed ultra desnice u Haagu Izvor: EPA / Autor: LINA SELG

Važno je da poduzmemo najstrožu moguću akciju, rekao je političar konzervativno-liberalne Narodne stranke za slobodu i demokraciju (VVD). Rekao je da je vidio "odvratne slike" u Haagu - "Hitlerove pozdrave, antisemitske slogane, nasilje protiv policije i bacanje pirotehničkih sredstava na policiju."