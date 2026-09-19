VIDEO Zabranjeni prosvjed u Haagu pretvorio se u kaos: Hitlerovi pozdravi i žestoki napadi na policiju

Policija u Haagu rastjerala je u subotu zabranjene, djelomično nasilne desničarske prosvjede na kojima su sudionici izvikivali slogane protiv imigranata i vladine imigrantske politike, pozivajući na nasilje protiv Židova, izvijestila je nizozemska novinska agencija ANP
Snage sigurnosti napadnute su pirotehničkim sredstvima i prometnim znakovima, prenosi ANP. Gradska uprava donijela je izvanrednu uredbu koja je stupila na snagu. Nekoliko osumnjičenih počinitelja nasilja uhićeno je.
Ministar zdravstva David van Weel osudio je napade na policijske dužnosnike kao i izvikivanje ekstremističkih desničarskih slogana.
Važno je da poduzmemo najstrožu moguću akciju, rekao je političar konzervativno-liberalne Narodne stranke za slobodu i demokraciju (VVD). Rekao je da je vidio "odvratne slike" u Haagu - "Hitlerove pozdrave, antisemitske slogane, nasilje protiv policije i bacanje pirotehničkih sredstava na policiju."
Ranije, organizacija koja djeluje pod motom "Wij Zijn Het Volk" (Mi smo narod) pozvala je na skup protiv imigracije u Nizozemskoj te protiv vladine imigrantske politike. Prema ANP-u, nekoliko stotina ljudi odazvalo se tom pozivu.