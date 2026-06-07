DOWNING STREET

Starmer dočekao Zelenskog, Macrona i Merza: Kreću dogovori o sigurnosti Europe

M.Č./Hina

07.06.2026 u 22:41

Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron
Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Britanski premijer Keir Starmer poželio je dobrodošlicu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju i čelnicima Njemačke i Francuske u Downing Streetu na razgovorima o europskoj potpori za Ukrajinu i nastojanjima da se okonča rat.

"Glavni fokus je naša obrana u ratu, veća suradnja po pitanju sigurnosti za cijelu Europu u području zračne obrane, i dijeljenje pogleda po pitanje diplomatskih izgleda", napisao je Zelenskij na X-u kad je stigao u London. "Europa mora biti dio pregovora i mora biti snažna".

Starmer je dočekao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na broju 10 prije Zelenskijeva dolaska. Britanija, Francuska i Njemačka imaju neformalni sigurnosni savez pod nazivom E3, koji je postao jedan od glavnih podupiratelja Ukrajine. Macron je rekao u petak da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođu i do primirja i do mirovnog plana.

Obje strane, međutim, optužile su jedna drugu da odbijaju kompromis.

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Zelenskij je objavio otvoreno pismo u četvrtak u kojem predlaže pregovore u četiri oka s Vladimirom Putinom o okončanju rata koji je sada u svojoj petoj godini, no ruski predsjednik ga odbio.

U svome pismu, Zelenskij je rekao da su se Rusi umorili od ukrajinskih projektila i napada dronovima, od visoke inflacije i nestašice goriva i da su spremni za mir.

Putin je rekao da ponuda nije zvučala iskreno i da trenutačno ne vidi smisla u sastajanju, dodavši da je potreban "dugoročan" sporazum.

Ruski čelnik zadržao je svoj tvrdolinijaški stav o ratu na sastanku s međunarodnim medijima u četvrtak, no također je rekao da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir mogli okončati borbe ako je Kijev spreman na kompromis.

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