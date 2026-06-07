Starmer dočekao Zelenskog, Macrona i Merza: Kreću dogovori o sigurnosti Europe

"Glavni fokus je naša obrana u ratu, veća suradnja po pitanju sigurnosti za cijelu Europu u području zračne obrane, i dijeljenje pogleda po pitanje diplomatskih izgleda", napisao je Zelenskij na X-u kad je stigao u London. "Europa mora biti dio pregovora i mora biti snažna".

Starmer je dočekao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na broju 10 prije Zelenskijeva dolaska. Britanija, Francuska i Njemačka imaju neformalni sigurnosni savez pod nazivom E3, koji je postao jedan od glavnih podupiratelja Ukrajine. Macron je rekao u petak da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođu i do primirja i do mirovnog plana.

Obje strane, međutim, optužile su jedna drugu da odbijaju kompromis.