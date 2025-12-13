Veliki požar u pogonu CIAK-a pokraj Zaboka: 'Gusti dim se širi, zatvorite prozore'

U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, a angažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.

U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca. U nastavku pročitajte tijek događaja, a više informacija objavit ćemo u subotu ujutro. Tijek događaja: 02:15 Oglasila se policija 'Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja', rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorska u Zaboku. Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodni miris ili slično, rekli su ne. 01:45 Predsjednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber rekao je za Zagorje.com da se stanovnicima u krugu od pet kilometara preporučuje zatvaranje prozora zbog dima.

'Nema informacija da postoji neka veća opasnost. Tehnički direktor tvrtke rekao nam je da se u ovom trenutku u krugu poduzeća ne nalaze posebno opasne kemikalije, ali iz predostrožnosti, dok ne stignu stručne službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, preporučujemo svima koji žive u krugu pet kilometara, na području Zaboka, Velikog Trgovišća i Oroslavja, da, ako su još budni, zatvore prozore i spuste rolete jer se širi gusti dim", rekao je Skuliber. Dodao je da su vatrogasci požar opkolili te da ga zasad drže pod kontrolom.

01:20 Gradonačelnica: Stanje izgleda ozbiljno Na terenu je i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek koja je dala kratku izjavu okupljenim novinarima. "Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka.

Zasad se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International. Kako neslužbeno doznaje Zagorje International, vlasnik tvrdi da nema opasnog otpada. 01:10 sati I lani izbio požar na istome mjestu Na istoj lokaciji u Zaboku gorjelo je i prošle godine, 20. listopada 2024. Tada je izbio manji požar u pogonu tvrtke CIAK. Prema neslužbenim informacijama, vatra je planula u posudi za šljaku u hali blizu postrojenja za recikliranje akumulatora, a brzom intervencijom je lokalizirana.

1:00 sati Na mjesto događaja stižu glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, te župan Željko Kolar. Kako javljaju 24sata Tucaković je angažirao i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ čiji djelatnici također stižu kako bi ispitali kvalitetu zraka te utvrdili ima li opasnosti za lokalno stanovništvo. 00:50 sati U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, prenosi Večernji list, a angažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.