Veliki požar u pogonu CIAK-a pokraj Zaboka: 'Gusti dim se širi, zatvorite prozore'

U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, a angažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.
U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca.
U nastavku pročitajte tijek događaja, a više informacija objavit ćemo u subotu ujutro.
Tijek događaja:
02:15 Oglasila se policija
'Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja', rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorska u Zaboku. Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodni miris ili slično, rekli su ne.
01:45 Predsjednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber rekao je za Zagorje.com da se stanovnicima u krugu od pet kilometara preporučuje zatvaranje prozora zbog dima.
'Nema informacija da postoji neka veća opasnost. Tehnički direktor tvrtke rekao nam je da se u ovom trenutku u krugu poduzeća ne nalaze posebno opasne kemikalije, ali iz predostrožnosti, dok ne stignu stručne službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, preporučujemo svima koji žive u krugu pet kilometara, na području Zaboka, Velikog Trgovišća i Oroslavja, da, ako su još budni, zatvore prozore i spuste rolete jer se širi gusti dim", rekao je Skuliber. Dodao je da su vatrogasci požar opkolili te da ga zasad drže pod kontrolom.
01:20 Gradonačelnica: Stanje izgleda ozbiljno
Na terenu je i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek koja je dala kratku izjavu okupljenim novinarima.
"Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka.
Zasad se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International. Kako neslužbeno doznaje Zagorje International, vlasnik tvrdi da nema opasnog otpada.
01:10 sati I lani izbio požar na istome mjestu
Na istoj lokaciji u Zaboku gorjelo je i prošle godine, 20. listopada 2024. Tada je izbio manji požar u pogonu tvrtke CIAK. Prema neslužbenim informacijama, vatra je planula u posudi za šljaku u hali blizu postrojenja za recikliranje akumulatora, a brzom intervencijom je lokalizirana.
1:00 sati Na mjesto događaja stižu glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, te župan Željko Kolar. Kako javljaju 24sata Tucaković je angažirao i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ čiji djelatnici također stižu kako bi ispitali kvalitetu zraka te utvrdili ima li opasnosti za lokalno stanovništvo.
00:50 sati U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, prenosi Večernji list, a angažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.
'Tu su najopasnije kemikalije, najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska industrija', rekli su radnici za lokalni portal Zagorje.com koji piše da su radnici večeras bili na domjenku njihove tvrtke kada im je stigla vijest o izbijanju požara pa su se mnogi potom uputili do kompleksa tvrtke CIAK.
00:45 sati Tamo je stigla i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koja je za Zagorje.com istaknula da je sa gornje strane konstrukcija već propala, ali da još uvijek ne zna detalje požara. Alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ zbog bojazni o zagađenju zraka i potencijalne opasnosti za građane.
'Bila je magla, dolazili smo s druge strane pa smo vidjeli samo da je sve narančasto, a onda su počele eksplozije baterija i starih akumulatora, puca i sad. Vatrogasci su tamo i još uvijek dolaze' izjavio je čitatelj za portal 24sata.