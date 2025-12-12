neočekivan potez

Francuzi zadaju težak udarac Crnoj Gori? Blokiraju dva poglavlja u pregovorima s EU-om

I.V.

12.12.2025 u 22:05

Jakov Milatović i Emmanuel Macron
Jakov Milatović i Emmanuel Macron Izvor: Profimedia / Autor: Laine Nathan/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Crna Gora će sljedeći tjedan zatvoriti tri poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, dok se Francuska protivi očekivanom zatvaranju još dva poglavlja, izvijestila je Radio-televizija Crne Gore

Poglavlja 'Pravo osnivanja poduzeća i sloboda pružanja usluga' (3), 'Slobodno kretanje kapitala' (4) i 'Pravo privrednih društava' (6) bit će zatvorena, potvrdili su izvori TVCG-a iz Vijeća EU-a nakon sastanka stalnih predstavnika država članica u Bruxellesu, prenosi N1 Srbija.

Najavljeno je da će se Međuvladina konferencija održati 16. prosinca, prije početka sjednice Vijeća EU-a za opće poslove.

Francuska se protivi zatvaranju poglavlja o poljoprivredi i ruralnom razvoju te ribarstvu.

Stalni predstavnici ponovno će se sastati tijekom vikenda, uoči Međuvladine konferencije, što bi mogla biti prilika za raspravu i o mogućem zatvaranju ovih poglavlja.

Crna Gora ostvarila je najveći napredak na europskom putu u prethodnih godinu dana među državama zapadnog Balkana jer je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja. Započela je pregovore o članstvu 2012. godine, a Europska komisija nedavno je pohvalila njezin napredak na području pravosuđa jer su, kako kažu, '2024. provedene intenzivne faze reformi' pravnog okvira te bi trebale osigurati nezavisnost, nepristranost i odgovornost pravosuđa.

