Francuzi zadaju težak udarac Crnoj Gori? Blokiraju dva poglavlja u pregovorima s EU-om

Crna Gora će sljedeći tjedan zatvoriti tri poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, dok se Francuska protivi očekivanom zatvaranju još dva poglavlja, izvijestila je Radio-televizija Crne Gore
Poglavlja 'Pravo osnivanja poduzeća i sloboda pružanja usluga' (3), 'Slobodno kretanje kapitala' (4) i 'Pravo privrednih društava' (6) bit će zatvorena, potvrdili su izvori TVCG-a iz Vijeća EU-a nakon sastanka stalnih predstavnika država članica u Bruxellesu, prenosi N1 Srbija.
Najavljeno je da će se Međuvladina konferencija održati 16. prosinca, prije početka sjednice Vijeća EU-a za opće poslove.
Francuska se protivi zatvaranju poglavlja o poljoprivredi i ruralnom razvoju te ribarstvu.
Stalni predstavnici ponovno će se sastati tijekom vikenda, uoči Međuvladine konferencije, što bi mogla biti prilika za raspravu i o mogućem zatvaranju ovih poglavlja.
Crna Gora ostvarila je najveći napredak na europskom putu u prethodnih godinu dana među državama zapadnog Balkana jer je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja. Započela je pregovore o članstvu 2012. godine, a Europska komisija nedavno je pohvalila njezin napredak na području pravosuđa jer su, kako kažu, '2024. provedene intenzivne faze reformi' pravnog okvira te bi trebale osigurati nezavisnost, nepristranost i odgovornost pravosuđa.