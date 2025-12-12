Francuzi zadaju težak udarac Crnoj Gori? Blokiraju dva poglavlja u pregovorima s EU-om

Poglavlja 'Pravo osnivanja poduzeća i sloboda pružanja usluga' (3), 'Slobodno kretanje kapitala' (4) i 'Pravo privrednih društava' (6) bit će zatvorena, potvrdili su izvori TVCG-a iz Vijeća EU-a nakon sastanka stalnih predstavnika država članica u Bruxellesu, prenosi N1 Srbija.

Najavljeno je da će se Međuvladina konferencija održati 16. prosinca, prije početka sjednice Vijeća EU-a za opće poslove.

Francuska se protivi zatvaranju poglavlja o poljoprivredi i ruralnom razvoju te ribarstvu.