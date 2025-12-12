'svijet u 2026.'

FOTO Održana konferencija The Economista, evo tko je sve došao na gala večeru

I.V.

12.12.2025 u 23:38

Zagreb: Konferencija 'The Economist: Svijet u 2026.'
Zagreb: Konferencija 'The Economist: Svijet u 2026.' Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
U Zagrebu se, već sedmu godinu održalo predstavljanje hrvatskog izdanja Economistova godišnjeg magazina The World Ahead. Na ovogodišnjoj gala večeri bio je i premijer Plenković s kojim je održan razgovor o ključnim izazovima Hrvatske i Europske unije u 2026.

Na događaju je bilo više od 150 uzvanika iz svijeta politike, diplomacije, biznisa i znanosti.

'Ono što je najveći izazov je da shvatimo da su promjene nužne. One su provocirane de facto što ratom u Ukrajini što onda shvćanjem da rat neće brzo završiti, što deglobalizacijskim procesima koji su u zadnjem desetljeću počeli i Europa i Hrvatska se tome moraju brzo prilagoditi', poručio je Ivan Vrdoljak, nositelj licencije The Economistova izdanja The World Ahead, za HRT.

Zagreb: Konferencija 'The Economist: Svijet u 2026.'
    +33
Zagreb: Konferencija 'The Economist: Svijet u 2026.' Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

'Čeka nas revolucija u umjetnoj inteligenciji koja će sve više i više pokazati što možemo od nje očekivati. S druge strane u pozadini toga se valja 'kvantni kompjuting' - vidjet ćete da će i to postati jedna vrlo važna stvar. Geopolitički vidite i sami da je situacija krajnje neizvjesna i da tek moramo vidjeti što nas čeka', rekao je Igor Rudan, direktor Centra za globalno zdravlje Sveučilišta u Edinburghu.

Zagreb: Konferencija 'The Economist: Svijet u 2026.' Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

