Velika opasnost od hladnih valova za tri hrvatska grada, a slijedi pogoršanje i vrhunac zime

Drugi dan najhladnijeg ovogodišnjeg tjedna donio je nove minuse i kopneni maksimalac od nula stupnjeva. Hladni valovi stižu u Hrvatsku, s vrhuncem u četvrtak

U unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice sa snijegom, češćim i izraženijim u prvom dijelu. Na Jadranu u utorak djelomice sunčano, a slabog snijega još može biti u noći i prijepodne na sjevernom i južnom dijelu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana jaka i olunja bura u prvom dijelu dana, prema kraju dana u postupnom slabljenju. Minimalna temperatura zraka od -15 do -8, na Jadranu od -6 do 0, a maksimalna od -10 do -5, na Jadranu od -2 do 3 °C.