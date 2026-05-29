Velika istraga otkrila kako funkcionira golemi biznis s vizama za EU

Putovanje u Europu za milijune ljudi iz Azije, Afrike i Bliskog istoka ne počinje u veleposlanstvu ili konzulatu, nego u uredima privatne kompanije VFS Global. Tvrtka sa sjedištem u Dubaiju danas ima gotovo monopolsku poziciju u obradi zahtjeva za vize za većinu europskih zemalja, a opsežna međunarodna istraga pokazala je kako je upravo na dodatnim naknadama i ‘opcijskim uslugama’ izgradila iznimno profitabilan poslovni model

Istragu je koordinirala organizacija Lighthouse Reports u suradnji s medijskim partnerima, među kojima je i Politico. Novinari su analizirali interne dokumente europskih institucija, izvješća inspekcija, financijske podatke i razgovarali s desecima sadašnjih i bivših zaposlenika kompanije. Dodatne usluge koje se skupo naplaćuju Iako države formalno određuju tko će dobiti vizu, velik dio administrativnog procesa prepustile su privatnim kompanijama poput VFS-a. Tvrtka zaprima dokumente, uzima biometrijske podatke, organizira termine i prosljeđuje zahtjeve konzulatima. No pravi izvor zarade nisu osnovne usluge, nego dodatne naknade kojima primoravaju korisnike. Među njima su SMS obavijesti, dostava putovnica kurirom, skeniranje dokumenata, pristup ‘premium salonima’ ili čak dolazak službenika na kućnu adresu podnositelja zahtjeva.

Cijene pritom mogu biti vrlo visoke. Prema istrazi, pojedine usluge skeniranja dokumenata dosezale su i do 150 eura, dok je ‘provjera dokumentacije’ u nekim slučajevima naplaćivana više od 200 eura. Kućni dolazak zaposlenika za uzimanje biometrijskih podataka i dokumentacije može stajati između 80 i 3500 eura. 'Platite ili dođite drugi dan' Mnogi podnositelji zahtjeva tvrde da dodatne usluge nisu bile stvar izbora. U istrazi se navodi primjer 71-godišnje žene iz Indije koja je zakasnila petnaestak minuta na termin zbog jake kiše i prometnih gužvi. Djelatnici su joj, tvrdi, rekli da ima dvije mogućnosti – otići kući i rezervirati novi termin ili platiti ‘premium uslugu’ vrijednu oko 35 eura. ‘Bila sam šokirana, ali nisam imala izbora’, rekla je žena za istraživanje. Ukupno je 19 ispitanih korisnika iz različitih zemalja izjavilo da su bili prisiljeni, zavarani ili stavljeni u situaciju u kojoj praktički nisu mogli izbjeći dodatne troškove. Zaposlenici pod pritiskom prodaje Bivši i sadašnji zaposlenici kompanije opisali su sustav u kojem se djelatnike snažno poticalo na prodaju dodatnih usluga. Prema njihovim tvrdnjama, zaposlenici imaju niske osnovne plaće, dok bonusi ovise o količini prodanih ‘premium’ opcija. Jedan bivši zaposlenik iz Indije rekao je da su djelatnici prolazili obuku o ‘umijeću prodaje’ te učili kako prepoznati ‘slabe točke’ klijenata kako bi ih nagovorili na kupnju dodatnih usluga.

Drugi zaposlenici iz Nigerije i Kenije tvrde da su se pojedine usluge, poput SMS obavijesti ili dostave dokumenata, ponekad automatski dodavale na račun korisnika bez njihova jasnog pristanka. Kompanija odbacuje optužbe i tvrdi da ima ‘nultu toleranciju’ prema prisili ili lažnom predstavljanju dodatnih usluga. Ogromna zarada od dodatnih naknada Financijski izvještaji pokazuju koliko su dodatne usluge postale važan izvor prihoda. Operativna dobit kompanije između 2017. i 2024. porasla je s 36 milijuna na 161 milijun švicarskih franaka, dok se broj obrađenih zahtjeva povećao mnogo sporije. Prema analizi više od 2000 računa za švedske vize u 16 zemalja, dodatne usluge činile su oko 30 posto prihoda koje VFS ostvaruje po zahtjevu. Kompanija je danas u većinskom vlasništvu američkog investicijskog diva Blackstone, koji je 2021. preuzeo 75 posto udjela u VFS-u. Europske države upozoravale na probleme Iako europske vlade i institucije godinama koriste VFS, interni dokumenti do kojih su došli novinari pokazuju da su brojne države bilježile ozbiljne probleme u radu kompanije.